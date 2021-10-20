Hayat Bulan Fikirler Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu

Gilead’ın 2013 yılında başlattığı “Hayat Bulan Fikirler” programı kapsamında sağlanan karşılıksız proje destekleri bu yıl 8’inci kez sahiplerini buldu. Bağımsız jürilerin değerlendirmesinin ardından, toplam 500 bin TL destek almaya hak kazanan 6 bilimsel ve 4 sosyal proje 20 Ekim 2021’de düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Bu yıl desteklenen 10 projeyle birlikte 8 yılda toplam 64 projeye sağlanan destek miktarı 860 bin dolara ulaştı

Herkes için daha sağlıklı bir dünya yaratma hedefi ile 30 yılı aşkın süredir tıpta çığır açan buluşlar gerçekleştiren Gilead, “Hayat Bulan Fikirler” programı ile bu yıl da yeni projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak. Bu yıl 6’sı bilimsel 4’ü sosyal olmak üzere 10 projeye toplam 500 bin TL’lik destek verilecek. Bilimsel projelere toplam 300 bin TL, sosyal projelere ise toplam 200 bin TL destek aktarılacak.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı HIV, viral hepatitler, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında; hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini, uygun tedavilere daha iyi koşullarda ulaşımı sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları ve yenilikçi fikirleri destekliyor. Bu yıl 10 yeni projeye verilecek destekle birlikte proje kapsamında 8 yıldır toplam 64 projeye sağlanan destek 860 bin dolara ulaştı.

Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Türkiye’de 8 yılda toplam 64 projeye 860 bin dolar destek sağladıklarını belirterek, “Gilead’da hedefimiz herkes için daha iyi, daha sağlıklı bir dünya yaratabilmek. Çünkü bunun mümkün olduğuna inanıyor ve bilimi en yüksek seviyede kullanarak bu amaca hizmet edebileceğimizi biliyoruz. Bunu başarmak için sadece kendi araştırmalarımızla yetinmiyor, tüm dünyada bilimsel ve sosyal projelere de destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki desteklediğimiz her iyi fikir hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarında büyük değişimler yaratıyor. İşte buradan yola çıkarak Türkiye için kurguladığımız Hayat Bulan Fikirler destek programı ile tam 8 yıldır Türkiye’den fikirlerin bağımsız bir şekilde gelişerek, hayat bulmalarına katkı sağlıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

Ödül töreni çerçevesinde önceki yıllarda destek kazanan proje sahiplerinin deneyimlerini ve projelerinin bugün geldiği noktayı paylaştığı bir de panel düzenlendi. Semiha Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, daha önceki yıllarda ödül alan Neslihan Meriç (İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi) ve Pozitif-İz Derneği’nden Çiğdem Şimşek, Hayat Bulan Fikirler destek programının projelerinin gerçekleşmesine olan katkısını anlattılar.

2021 Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler:

# Bilimsel/Sosyal Terapötik alan Proje başlığı Kurum Arştırıcılar Bilimsel HIV Kabul ve Kararlılık Online Grup Terapisinin HIV ile Enfekte Bireylerde Damgalanma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisine Yönelik Terapi Programı Geliştirme Çalışması Pozitif-İz Derneği Ertuğrul Saral, Emrah Karadere Bilimsel Viral hepatitler Non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında Hepatit B aşı yanıtında mikroRNA’ların biyobelirteç potansiyellerinin belirlenmesi Sakarya Üniversitesi Gamze Güney Eskiler, Asuman Deveci Özkan, Oğuz Karabay, Mukaddes Tozlu, Ayhan Aydın, Yasemin Gündüz Bilimsel Viral hepatitler Kronik Hepatit C yönetiminde HCV RNA yerine HCVcAg Kullanılabilir mi? HIVEND (HIV Enfeksiyonu Derneği) Di̇lruba Garashova, İlker İnanç Balkan, Mert Ahmet Kuşkucu, Bahri Teker, Ömer Fehmi Tabak Bilimsel Onkoloji ve hematolojik maligniteler HLA (İnsan Lökosit Antijeni) Doku Grubu İle İdiopatik Trombotik Trombositopenik Purpura İlişkisi İmmunogenetik Analizi, Türkiye Çalışması İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı Cevat İlteriş Kıkılı, Mustafa Murat Özbalak, Demet Kıvanç, Fatma Savran Oğuz, Sevgi Kalayoğlu Beşışık Bilimsel Viral hepatitler ncRNA’lar ile Uyarılmış deneysel HBV kaynaklı hepatoselüler kanser modellerinde ortotopik nakil sonrası nüks gelişiminin incelenmesi Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Seçil Ak Aksoy, Berrin Tunca, Fuat Aksoy, Ekrem Kaya, Melis Mutlu, Çağla Tekin, Murat Kıyıcı, Nesrin Uğraş, Gökhan Öngen, Halit Ziya Dündar Bilimsel HIV Anadolu’da HIV-1 Enfeksiyonunun Moleküler Epidemiyolojik Analizi ve Antiretroviral İlaç Direnç Profilinin İncelenmesi TİHUD (Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği) Adem Özdemir, Meliha Çağla Sönmezer, Tülin Demir, Koray Ergünay, Ahmet Çağkan İnkaya, Ahmet Pınar, Serhat Ünal Sosyal HIV Türkiye Genelindeki Kadın Örgütlerine Yönelik HIV Farkındalığı Eğitimi Pozitif-iz Derneği Pozitif-iz Derneği Sosyal HIV Medyada HIV ve AIDS Duyarlılık Projesi Pozitif-iz Derneği Pozitif-iz Derneği Sosyal Onkoloji ve hematolojik maligniteler Ergen ve Genç Tümörlerinde Farkındalık Akademik Onkoloji Derneği (AKOD) Serra Kamer, Erdem Göker, Güray Saydam Sosyal HIV Covid-19 Pandemisinde HIV AIDS Durum Analizi Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Ve İnsan Hakları Derneği Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Ve İnsan Hakları Derneği

Gilead Hakkında

Gilead, henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar alanında yenilikçi tedaviler keşfeden, geliştiren ve bunları hastaların kullanımına sunan araştırmaya dayalı bir biyofarmasötik ilaç şirketidir. Şirketin misyonu, tüm dünyada ölümcül hastalıklara yakalanmış hastaların bakımında gelişme sağlamaktır. Merkezi Foster City, California’da olan Gilead dünya genelinde 38’den fazla ülkede faaliyetlerini yürütmektedir. Gilead, 33 yıldır HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C, eflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül hastalıklar olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi yolundaki çabalara destek olmaktadır. Gilead, ilaca erişimin sınırlı veya olmadığı bölgeler de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden milyonlarca hastaya sunulan bakımı iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu ülkelerle yürütülen ortak programlar sayesinde dünya genelinde 14 milyondan fazla kişinin Gilead’ın veya şirketin üretim ortaklarından birinin sağladığı tedaviye eriştiği tahmin edilmektedir