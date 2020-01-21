Hayatı Keşfet için başvurular başladı

Hızlı tüketimde Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markaları ile globalleşen Hayat Kimya’nın "Hayat’ı Keşfet" staj programı için başvuru dönemi başladı.

Üniversitelerin 3’üncü, 4’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuru yapabileceği "Hayat’ı Keşfet" staj programı, öğrencilere kariyerlerine yön verecek gerçek bir proje stajı yapma ve deneyim kazanma imkanı sunuyor. 50 kişinin ‘‘Hayat’ı Keşfet’’ stajyeri olarak alınacağı programa, 6 Mart 2020 tarihine kadar başvurular devam edecek.

"Hayat’ı Keşfet" staj programına katılım aşamasında gençler; genel yetenek sınavı, İngilizce sınavı ve grup vaka çalışması gibi süreçlerde de deneyim kazanma imkanı yakalayacak.

Adaylar hayat.com.tr, kariyer.net, linkedin.com ve youthall.com üzerinden başvurlarını yapabilecek.

"Hayatı Keşfet" staj programı 2019 yılında 5 bin 500 başvuru aldı

Hayat Kimya, staj programına geçtiğimiz yıl 5.500 başvuru içerisinden, 22 farklı üniversite ve 16 farklı bölümden toplam 44 öğrenci seçildi. Stajlarını tamamlayan 44 öğrenci;Pazarlama, Finans, İhracat, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Satın Alma, Tedarik Zinciri ve İnsan Kaynakları gibi çeşitli departmanlarda görev alarak deneyim kazandı. Stajyerler farklı departmanların nasıl çalıştığını öğrenirken, fabrika gezisiyle de üretim operasyonlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldular. İş hayatının içinden gelen staj projelerini departmanlarındaki staj danışmanlarıyla birlikte çalışıp tamamladılar.