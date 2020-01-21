Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Hayatı Keşfet için başvurular başladı

Hızlı tüketimde Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markaları ile globalleşen Hayat Kimya’nın "Hayat’ı Keşfet" staj programı için başvuru dönemi başladı.

21 Ocak 2020 Salı 09:51
Hayatı Keşfet için başvurular başladı

Hayatı Keşfet için başvurular başladı

Hızlı tüketimde Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markaları ile globalleşen Hayat Kimya’nın "Hayat’ı Keşfet" staj programı için başvuru dönemi başladı.

Üniversitelerin 3’üncü, 4’üncü sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuru yapabileceği "Hayat’ı Keşfet" staj programı, öğrencilere kariyerlerine yön verecek gerçek bir proje stajı yapma ve deneyim kazanma imkanı sunuyor. 50 kişinin ‘‘Hayat’ı Keşfet’’ stajyeri olarak alınacağı programa, 6 Mart 2020 tarihine kadar başvurular devam edecek.

"Hayat’ı Keşfet" staj programına katılım aşamasında gençler; genel yetenek sınavı, İngilizce sınavı ve grup vaka çalışması gibi süreçlerde de deneyim kazanma imkanı yakalayacak.

Adaylar hayat.com.tr, kariyer.net, linkedin.com ve youthall.com üzerinden başvurlarını yapabilecek.

"Hayatı Keşfet" staj programı 2019 yılında 5 bin 500 başvuru aldı

Hayat Kimya, staj programına geçtiğimiz yıl 5.500 başvuru içerisinden, 22 farklı üniversite ve 16 farklı bölümden toplam 44 öğrenci seçildi. Stajlarını tamamlayan 44 öğrenci;Pazarlama, Finans, İhracat, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Satın Alma, Tedarik Zinciri ve İnsan Kaynakları gibi çeşitli departmanlarda görev alarak deneyim kazandı. Stajyerler farklı departmanların nasıl çalıştığını öğrenirken, fabrika gezisiyle de üretim operasyonlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldular. İş hayatının içinden gelen staj projelerini departmanlarındaki staj danışmanlarıyla birlikte çalışıp tamamladılar.

Anahtar Kelimeler:
BingoMolfixMolpedPapiaFamilia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sansaryan Han yeniden ihaleye çıkarılıyor
Sansaryan Han yeniden ihaleye çıkarılıyor
2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar olacak?
2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar olacak?
Dilovası OSB, sanayisi ile nefes alıyor
Dilovası OSB, sanayisi ile nefes alıyor
Sigorta 2020’de büyümeye devam edecek
Sigorta 2020’de büyümeye devam edecek
Start-up'lar neden bulutu seçiyor
Start-up'lar neden bulutu seçiyor
Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak
Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak
Kahve Dünyası'ndan 1 TL'ye litrelik kahve
Kahve Dünyası'ndan 1 TL'ye litrelik kahve
İnternetten gece alışveriş yapan iade ediyor
İnternetten gece alışveriş yapan iade ediyor
QNB Finansbank 1.250TL’ye varan emekli promosyonu sunuyor
QNB Finansbank 1.250TL’ye varan emekli promosyonu sunuyor
Hileli konut satarak vatandaşlık satın alınıyor!
Hileli konut satarak vatandaşlık satın alınıyor!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim