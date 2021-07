Haziran ayında iş yeri alışverişi yüzde 30 arttı

Pandemi döneminde elde edilen alışkanlıklar, yaz aylarında da kalıcı olarak devam ediyor. Esnek çalışma saatlerinin değişmeye ve tedbirlere uygun şekilde çalışma hayatına geri dönüşlerin başlamasıyla yaz aylarında 2020 yaz dönemine göre değişiklikler yaşandı. Avansas verilerine göre sepet ortalamasında yüzde 30 oranında artış gözlemlendi. Türk kahvesi en çok satın alınan ürün olarak çalışma hayatının temel gereksinimi olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Avansas Genel Müdürü Sedat Anak

Kış aylarından itibaren evden çalışmaya geçen ya da üretime ara veren iş dünyası, normalleşme adımları kapsamında iş yerlerine dönmeye başladı. Uzaktan çalışan şirketler farklı çözümlerle hibrit sistemler planlarken, kimi şirket de kademeli geçiş için hazırlıklarına hız verdi. İş yeri alışverişinin adresi Avansas, 2021 yaz dönemi alışveriş trendlerini açıkladı. Şirket tarafından yayımlanan rapora göre geçen yıla kıyasla alışveriş sıklıkları, günleri değişti, e-ticaret son 1,5 yıldır olduğu gibi ilk tercih olmayı sürdürdü. Özellikle yaz mevsimi ve pandemi süreciyle şekillenen tüketim alışkanlıkları aynı zamanda şehirlere göre de farklılık gösterdi. Kağıt ve kırtasiye malzemesinden hijyen ürünlerine, gıda ve mutfak gereçlerinden teknolojiye kadar pek çok ürünü online ortama taşıyan Avansas, 2021 yaz dönemi değerlendirmesinde her kategorinin yıldızını da paylaştı.

İhtiyaçlara göre şekillenen alışveriş alışkanlıkları

Değerlendirme sonuçlarına göre, 2020 yılına kıyasla 2021 yaz döneminde sepet ortalaması yaklaşık olarak yüzde 30 arttı. Sipariş sayısı ise geçtiğimiz sene ile paralellik gösterdi. Yeni kullanıcı sayısında ise yüzde 100 artış yaşandı.

Haziran ayında en çok Türk kahvesi ve çay satışı gerçekleşti. En çok tercih edilen temizlik ürünü kağıt havlu olurken, ofis-kırtasiye kategorisinde ise plastik klasörler ve fotokopi kağıdı favori ürünler arasında yerini aldı. Siyah muadil toner özellikle iş yerlerinin gözdesi olurken, kalem pil satışları artış gösterdi. Mobilya ve hırdavat kategorisinde ise yaz döneminde en çok ilgi gören ürün kampanyaların da etkisiyle kamp sandalyesi oldu.

Haziran ayının en çok alışveriş yapan illeri listelendi

Avansas.com üzerinden yaz döneminde en çok online alışveriş yapan iller sırasıyla; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya oldu. Avansas, yeni kazandığı müşterilerin de bu illerden olduğunu açıklayarak sadece sıralamada Ankara ve İzmir’in yer değiştirdiğini belirtti.

Bölgelere göre değişen favori ürünler

Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde en çok tercih edilen ürün çay oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en çok fotokopi kağıdı, Marmara Bölgesi’nde ise kağıt havlu sepetleri doldurdu. İş yerleri; gıda, kırtasiye ve hijyen ürünleri açısında çalışanların dönüşüne hazırlandı.

2021 yılında e-ticaretin büyümesini sürdürdüğünü ve ürün çeşitliliği, hızlı teslimat, ödeme seçenekleriyle tüketicilere yeni bir deneyim sunduğunu belirten Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Avansas olarak iş dünyasında zamanın önemini çok iyi biliyor, iş yeri tedarikindeki uzmanlığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak için yeni yeniliklerle onları buluşturuyoruz. Bu bakış açımızla UK Digital Growth Ödülleri’nde ‘SEO Campaign of the Year’ ve ‘Best Use of Research’ kategorilerinde birincilik alarak iki önemli ödülün sahibi olduk. Yaklaşımımızın global arenada uluslararası bir başarı yakalaması bizleri ayrıca mutlu etti. Özverili çalışanlarımız ile her geçen gün büyüyen, müşterilerimizin hayatlarındaki önemli anlarda yanında olan bir marka vizyonuyla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.