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Hazırgiyim sektörü Paris’ten yeni ticari bağlantılarda döndü

Hazırgiyim sektörü Paris’ten güzel sonuçlarla döndü, Türkiye’nin yakından tedarik avantajı Paris’te kendini gösterdi< Hazırgiyim sektörü dünya ticaretindeki rolünü artırıyor

18 Şubat 2022 Cuma 09:45
Hazırgiyim sektörü Paris’ten yeni ticari bağlantılarda döndü

Hazırgiyim sektörü Paris’ten yeni ticari bağlantılarda döndü

 

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na, 8-10 Şubat 2022 tarihlerinde 12’inci kez mili katılım organizasyonu gerçekleştirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, sektörün Fransa’ya ihracatını 1 milyar dolara çıkardığını hatırlatarak, Manufacturing bölümüne en yüksek katılımın Türkiye’den gerçekleştiğini söyledi.  

“Türkiye’nin Fransa’ya hazırgiyim ihracatı 2021’de yüzde 28 artarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Tüm dünyadan önemli alıcıların ziyaret ettiği PV Fuarına Türkiye’den 185 firma katılım sağlarken, “hazırgiyim” bölümüne İzmir ve İstanbul’dan 17 hazırgiyim üreticisi firmamızla 12’inci kez milli katılım gerçekleştirdik. Bu sene fuara 41 ülkeden bin 100’e yakın üretici firma katıldı. Katılımcı firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde fuarın başarılı geçtiği konusunda hemfikiriz. Seyahat engelleri nedeniyle Uzak Doğu ülkelerinden fuara çok az katılım vardı. Çin, Hindistan ve Bangladeş’te imalat yaptıran firmaların özellikle Türkiye’yi tercih ettiğini gördük.”

Ülkemizin yakından tedarik avantajı fuarda da hissedildi

Başta pamuk fiyatları ve navlun fiyatları olmak üzere tedarik zincirindeki yüksek riskler nedeniyle Avrupalı markaların yüzünü Türkiye’ye döndüğünü anlatan Sertbaş, “Ülkemizin yakından tedarik avantajı fuarda da hissedildi. Bu durumun hazırgiyim üreticisi firmalarımız ve ülkemiz için oldukça sevindirici. 2021 yılında gerçekleşen PV Fuarı’nın ardından 2022 yılında gerçekleşen PV Manufacturing Fuarı’nda yer almamız zamanlama açısından da çok doğruydu.” dedi.  

Seyfeli: Temmuz ayında daha fazla firmamızla PV Fuarı’nda yer alacağız

EHKİB Başkan Yardımcısı ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise firmaların son koleksiyonlarını dünyanın farklı ülkelerinden gelen alıcıların beğenisine sunma fırsatı yakaladığını anlattı.

“Fuarın önemli ziyaretçileri; İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya, ABD, Hollanda, Türkiye, Belçika ve Kore’dendi. PV Manufacturing Fuarı, Birliğimizin 2022 yılındaki ilk yurtdışı etkinliğiydi. Temmuz ayında daha fazla firmamızla PV Manufacturing bölümünde yer almayı hedefliyoruz. EHKİB olarak Eylül başında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek hazır giyim sektörünün önemli fuarları arasında yer alan Munich Fabric Start Sourcing fuarına milli katılım düzenleyeceğiz. Fuarlar dışında EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitemizin sektörel ticaret ve alım heyetlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.”

PV MANUFACTURING PARİS FUARI KATILIMCI FİRMA LİSTESİ

AKCAKAYA GROUP TEKSTIL A.S.

İZMİR

AKCINAR GIYIM URETIM SAN TIC LTD STI

İSTANBUL

AYDIN SCV TEKSTIL GIYIM A.S

İZMİR

BAGGI TEKS.ITH.IHR.SAN.TIC.VE.A.S.

İZMİR

BETA KONF.TEKSTİL İHR.İTH.SAN.

İZMİR

CASA TEKSTIL SAN.VE TIC.AS.

İZMİR

DEMOTEKS TEKSTIL SAN TIC LTD STI

İZMİR

DİDE TEKSTİL HAZIR DIŞ GİYİM SAN.VE TİC.LTD.STİ.

İZMİR

GULSEN TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI

İSTANBUL

IYA TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

İZMİR

LAMODA TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

İSTANBUL

MODALT TEKSTIL KONFEKSIYON SAN.VE TIC. LTD STI

İZMİR

ONTEKS TEKSTİL MAKİNA GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

İSTANBUL

SEYFELI DIS TICARET LTD STI

İZMİR

TULİNE TEKSTİL SAN. VE  TİC. A. Ş.

İZMİR

VERSION TEKSTIL TURIZM SAN.VE DIS TIC A.S

İZMİR

YILMAZ TEKSTIL SANAYI  VE TICARET  A.S.

İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
EIB
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