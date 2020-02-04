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Hedef sıfır karbon ayak izi

EİB bünyesindeki, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde açılan sergi 29 Şubat'a kadar sürecek

04 Şubat 2020 Salı 08:42
Hedef sıfır karbon ayak izi

Hedef sıfır karbon ayak izi

“Moda Devrimi Sergisi”ni 29 Şubat’a kadar EİB’de ziyaret edebilirsiniz 29 Şubat 2020 tarihine kadar Sürdürülebilir Moda Devriminin bir parçası olmanız mümkün

Küresel ısınmanın endişe verici boyutlara ulaştığı bugünlerde çevreci önlemler almak dünyanın gündeminde.

Dünya’nın en büyük sürdürülebilirlik insiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Global Compact’a üye olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettiği 2020 yılında Türk ihracatındaki öncü kimliğiyle etkinliklerini sürdürüyor.

EİB bünyesindeki, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), İsveç Enstitüsü, İsveç Başkonsolosluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ işbirliğinde Moda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ile ilgili başarılı uygulamaları ortaya koyan “Moda Devrimi Sergisi”ni IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’ndan sonra, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Ege İhracatçı Birlikleri’nde ilgililerin ziyaretine sunuyor.

Çevre dostu tasarımların yer aldığı “Moda Devrimi Sergisi”ni sürdürülebilirlik ile ilgili kaygı taşıyan herkesin EİB zemin katında 29 Şubat’a kadar ziyaret edebileceğini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Hazır giyim sektöründe dünyanın en önemli üreticilerinden biri olan Türkiye’nin sürdürülebilirlik için çaba içinde olduğunu dünyaya göstermek istediklerini kaydetti.

Çevre kirliliğinin gün geçtikçe artması ve tüketicinin taleplerinin değişmesi dolayısıyla Moda Endüstrisinde sürdürülebilirlik ile ilgili bilincin arttığına işaret eden Sertbaş, “Sektörümüzün sorumlu moda anlayışıyla ilgili yapılacak çalışmalarda ön saflarda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. 2020 yılında iyi bir çevre için çalışmalar yapmak üzere yola çıktık. Sene boyunca sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar yapacağız. Amacımız oluşturulacak bilinçle tüketicinin üreticiden daha iyi ve sürdürülebilir bir üretim istemesini sağlamak. İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan 50. Dünya Ekonomik Forumu’nda da sürdürülebilirlik ve iklim krizi masadaydı. İklim değişikliğiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Çevre ve iklim için AB önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon Avro yatırımı harekete geçirecek. Başka gideceğimiz bir dünya yok. O nedenle bizimde bu çalışmaların içinde olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri yaşanabilir bir dünya için 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Projesi’ne katılan ilk ihracatçı birliği olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sürdürülebilir Moda DevrimiEIBEib Sergi
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