Hedef Yatırım Bankası kuruluyor!



Temelleri 1996 yılına dayanan, finans, teknoloji, sağlık gibi birçok alanda doğrudan veya dolaylı yatırımları bulunan Türkiye’nin önde gelen yatırım grubu Hedef Holding çatısı altında Nisan 2022 tarihinde kuruluş izni alan Hedef Yatırım Bankası, 23 Haziran’da İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

25 yıllık tecrübe ve yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan aynı zamanda teknoloji, finans, sağlık sektörlerinde doğru yatırımları doğru zamanda keşfeden Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding finans alanındaki büyümesine hız kesmeden devam ediyor.

Güçlü sermayesi ve geniş iş ağının yanı sıra, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirketi barındıran Hedef Holding, BDDK onayı ile 30 Nisan 2022 tarihinde Hedef Yatırım Bankası için kuruluş izni almıştı. Bu izin çerçevesinde, Hedef Holding A.Ş. yüzde 20 (100.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yüzde 30 (150.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yüzde 30 (150.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp yüzde 10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp yüzde 10 (50.000.000 TL) katılımı ile toplam 500 milyon TL sermayeli “HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.”nin kuruluş işlemleri tamamlanarak, 23 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.



Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden finans alanında, global piyasaların güçlü temsilcilerinden biri olmayı hedefleyen Hedef Yatırım Bankası; teknolojik alt yapısı, grup şirketlerinin gücü, finansal hizmetler alanındaki deneyimi ile yenilikçi çözümleri, yerel ve uluslararası piyasalar hakkındaki bilgi ve deneyimini, tüm paydaşlarına sürdürülebilir katma değer yaratmak misyonu ile yürütecek.

Hedef Yatırım Bankası, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine kurumsal krediler, ticaret finansmanı, proje finansmanı, leasing, kamu özel sektör iş birliği projeleri, satın alma ve birleşmeler, kurumsal finansman, işletme sermayesi finansmanı, altın bankacılığı, satın alma finansmanı ile sermaye piyasaları ürünleri konularında hizmet sunacak.

Yatırım bankacılığında ‘butik’ yaklaşım

Müşterilerin finansal ihtiyaçlarını doğru tanımlayıp, yenilikçi çözüm önerileri sunan ve bu çözümleri gerçekleştirebilecek, sürdürülebilir ilişki kuran yeni nesil bir banka misyonu ile yola çıkan Hedef Yatırım Bankası, ‘Butik Kurumsal ve Bireysel Bankacılık’ odaklı yaklaşımı ile sektörde önemli bir oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Belirli ürün ve hizmetlere odaklanıp hedef sektörlere yüksek kaliteli hizmet sunarak farklılaşacaklarını belirten Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, “İhracata yönelik sektörler hedef sektörlerimizi oluşturacak. Kurumsal ve ticari bankacılıkta; üretim, ticaret, lojistik, enerji, telekom, turizm, inşaat, tarım, denizcilik ve yazılım gibi sektörlerde varlık finansmanı, yatırım finansmanı, varlık yönetiminde para piyasaları ile sermaye piyasaları ürünlerinde çok yoğun çalışacağız. Bankacılık hizmetleri verdiğimiz firmaların sermaye piyasalarına erişimi ve faaliyetlerinin sermaye piyasalarındaki uygun ürünler tarafından desteklenmesi için danışmanlık ve yatırım bankacılığı ürünlerimiz ile ön plana çıkacağız.” ifadelerinde bulundu.

Yatırım bankacılığında sürdürülebilir ilişkiye özel önem verecek olan Hedef Yatırım Bankası bu alanda müşterilerinin her türlü ihtiyacı karşılayacak yenilikçi ürünler ile finansal sistemde pazar payını büyütecek. “Müşterilerimizin yatırım hesaplarını çapraz ürünlerimiz ile yoğun kullanmalarını hedefleyeceğiz” diyen Gökalp, “Mevduat dışında her türlü varlık yönetimi işlemi gerçekleştireceğiz. Repo, yatırım fonu, sukuk, bono, tahvil, gayrimenkul yatırım fonu ve değerli madenler ile dijital para, bankacılık ürünleri veya başka sermaye piyasaları ile ilgili yatırımlar varsa yapacağız.” şeklinde konuştu.

Bireysel bankacılıkta daha çok satın alma finansmanına yoğunlaşacak olan Hedef Yatırım Bankası şubesiz model ile dijital bankacılığı en üst düzeyde hedefleyerek müşterilerine başta internet olmak üzere diğer teknolojik kanallarla da hizmet verecek.

Yeni nesil bankacılık vizyonu

Sermaye ve para piyasalarında uzun yıllara dayanan deneyimi ile Hedef Holding, hem finans hem de teknoloji alanında yatırımlar yaparak büyümek ve büyütmek yönünde hareket ediyor. Bir yatırım kültürü ve yatırımcı geçmişleri olduğunu vurgulayan Gökalp, “Bir yatırım bankasının neredeyse tüm işlemlerini Hedef Portföy, Hedef GSYO ve aracı kuruluşumuz İnfo Yatırım özelinde yapıyoruz. Bunları topladığınızda, bir yatırım bankasının yaptığı işlerin ötesinde de işler yapıyorduk. Şimdi almış olduğumuz faaliyet iznimiz ile birlikte, güven öncelikli, teknolojik, lider ve girişimci ruhunu koruyan bir yatırım bankacılığı grubu oluşturacağız. 25 yıllık tecrübeye dayanan, yerli sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası olarak teknoloji, finans, sağlık sektörlerinde doğru yatırımları doğru zamanda keşfeden Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Hedef Holding bünyesinde müşterilerine değer katmak ve bu değeri paylaşmak üzere yatırım bankacılığı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Hedef Yatırım Bankası ile Türkiye’de büyümek ve büyütmek isteyen, faaliyetleri ile gelecek vaat eden, kuruluşlara yeni nesil bankacılık vizyonu ile finansal çözümler sunabilmeyi hedefliyoruz.” diye aktardı.

Hedef Holding Hakkında

1996 yılında temelleri atılan Hedef Holding teknoloji ve finans alanlarında doğru yatırımları doğru zamanda keşfeden, geniş iş ağına sahip Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından biridir. Hedef Holding A.Ş.'nin başlıca iştirakleri Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ve İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş., İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş., Seyitler Kimya A.Ş.'dir.