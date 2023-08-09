Hedef Yatırım Bankası BDDK’dan faaliyet iznini aldı

Hedef Holding iştiraklerinden Hedef Yatırım Bankası, 5 Ağustos 2023 tarih ve 32270 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Ağustos 2023 tarih ve 10641 sayılı kararı ile faaliyet izni verilmiştir.

Hedef Yatırım Bankası, bankacılık entegrasyon süreci kapsamında gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde fiilen faaliyetlerine başlayacak.

500 milyon TL sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası; teknolojik alt yapısı, grup şirketlerinin desteği, Hedef Holding’in finansal hizmetler alanındaki deneyimi ve güçlü iş bağlantıları ile yenilikçi çözümleri, yerel ve uluslararası piyasalar hakkındaki 26 yıllık uzmanlığıyla tüm paydaşlarına sürdürülebilir katma değer yaratmayı hedefliyor.

Güçlü ve yerli sermaye yapısı

Finans, teknoloji, finans, sağlık sektörlerinde yatırımları olan, bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak 4 halka açık şirketi barındıran Hedef Holding’in çatısı altında kurulan Hedef Yatırım Bankası, 30 Nisan 2022 tarihinde BDDK’dan kuruluş izni almıştı.

Yeni nesil bankacılık vizyonu

Hedef Yatırım Bankası, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine kurumsal krediler, ticaret finansmanı, proje finansmanı, leasing, kamu özel sektör iş birliği projeleri, satın alma ve birleşmeler, kurumsal finansman, işletme sermayesi finansmanı, altın bankacılığı, satın alma finansmanı ile sermaye piyasaları ürünleri konularında hizmet sunacak. 26 yıllık tecrübeye dayanan, yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan Hedef Yatırım Bankası, Türkiye’de büyümek isteyen, faaliyetleri ile gelecek vaat eden kuruluşlara yeni nesil bankacılık vizyonu ile alternatif finansal çözümler sunmayı hedefliyor.