Hello Social Media 2. Yılını Kutlarken Müşteri Portföyünü Genişletiyor

2022 yılında Sinem Özveri Karakuzulu ve Selin Bican tarafından kurulan Sosyal Medya Yönetimi ve Influencer Marketing ajansı “Hello Social Media”; sosyal medya yönetimi, içerik üretimi, trend reel çekimleri, fotoğraf & video prodüksiyon, influencer marketing ve etkinlik hizmetleri sunuyor.

Kendisi de influencer olan Selin Bican, ajansın influencer marketing tarafını yönetirken, uzun yıllar reklam ajanslarında marka yönetimi yapan Sinem Özveri Karakuzulu ise markalara strateji, konumlandırma ve marka yönetimi alanlarında hizmet veriyor.

Hem Türkiye hem de global bazlı birçok firma ile çalışan “Hello Social Media” son olarak; Ham:m Design, Açai Vibes, Keten Grup, Hilltown AVM markaları ile işbirliği yaptı.

“Hello Social Media” bünyesinde modadan, sağlığa, mobilyadan, gıdaya kadar pek çok sektörden marka yer alıyor.