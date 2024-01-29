Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hello Social Media 2. Yılını Kutlarken Müşteri Portföyünü Genişletiyor

İki yıl önce kurulan Hello Social Media içerik üretimi, ünlü markalara trend reel çekimler ile fotoğraf ve video prodiksiyon ve influencer marketing ve etkinlik hizmetleri sunuyor.

29 Ocak 2024 Pazartesi 09:40
Hello Social Media 2. Yılını Kutlarken Müşteri Portföyünü Genişletiyor






Hello Social Media 2. Yılını Kutlarken Müşteri Portföyünü Genişletiyor

2022 yılında Sinem Özveri Karakuzulu ve Selin Bican tarafından kurulan Sosyal Medya Yönetimi ve Influencer Marketing ajansı “Hello Social Media”; sosyal medya yönetimi, içerik üretimi, trend reel çekimleri, fotoğraf & video prodüksiyon, influencer marketing ve etkinlik hizmetleri sunuyor. 

Kendisi de influencer olan Selin Bican, ajansın influencer marketing tarafını yönetirken, uzun yıllar reklam ajanslarında marka yönetimi yapan Sinem Özveri Karakuzulu ise markalara strateji, konumlandırma ve marka yönetimi alanlarında hizmet veriyor. 

Hem Türkiye hem de global bazlı birçok firma ile çalışan “Hello Social Media” son olarak; Ham:m Design, Açai Vibes, Keten Grup, Hilltown AVM markaları ile işbirliği yaptı.

“Hello Social Media” bünyesinde modadan, sağlığa, mobilyadan, gıdaya kadar pek çok sektörden marka yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Hello SocialHello Social Media
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçim öncesi emekliye 'Sus' zammı geliyor
Seçim öncesi emekliye 'Sus' zammı geliyor
Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2024’te artacak
Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemleri 2024’te artacak
Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti
Motorin fiyatlarına zam | 40 lirayı geçti
Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?
Emekliler zamlı maaşı ne zaman alacak?
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor
Sarsılmaz Las Vegas'ta gövde gösterisi yapacak
Sarsılmaz Las Vegas'ta gövde gösterisi yapacak
Şehir hastanelerine Arap talip BAE'den geldi
Şehir hastanelerine Arap talip BAE'den geldi
Gamelu, ayakkabıda devrim yarattı, 500 bayiye ulaştı
Gamelu, ayakkabıda devrim yarattı, 500 bayiye ulaştı
Emekliye ek zam oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekliye ek zam oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
2023’te kredi borçlanmaları yüzde 54 arttı
2023’te kredi borçlanmaları yüzde 54 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim