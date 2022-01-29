HepsiJet'ten çalışanlarına 1 liralık zam

İşten çıkarılan arkadaşlarının geri alınmasını, herkesle 1 yıllık sözleşme imzalanmasını ve 12 bin 500 TL’lik sabit ücret verilmesini isteyen şirket çalışanları, bu talepleri kabul edilene kadar başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de eylemlerinin devam edeceğini söylediler.

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan HepsiBurada Genel Merkezi önünde bir araya gelen HepsiJet kuryeleri, 1 TL’lik zam teklifine karşı basın açıklaması yaptı.

“ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR BİLE PARA ALAMIYORUZ"

Zam olarak kendilerine verilen 1 liraları yere atan çalışanlarının açıklaması şöyle:

HepsiJet kuryeleri olarak yapılan 1 TL’lik zammı kabul etmiyoruz. Yapılan zamma itiraz ettiği için işten atılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın işe geri alınmasını ve garanti ücret adı altında 12 bin 500 TL sabit ücret konusunu kabul etmelerini istiyoruz. Burada biz asgari ücretin yarısı kadar para bile alamıyoruz. Kendi araçlarımızla kendi faturalarımızı, yemek paramızı, araç giderlerini ödüyoruz. Ay sonuna baktığımız zaman çoğumuz eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Firmamız bugün yaptığı basın açıklamasında yüzde 46.6’lık zam oranını neye göre hesapladı bilmiyoruz ama bize de yansıtmalarını istiyoruz.

"EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Firmamızdan işten çıkarılan arkadaşlarımızın geri alınmasını, herkesle 1 yıllık sözleşme yapılmasını ve 12 bin 500 TL’lik sabit ücret talep ediyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de eylemlerimiz devam edecektir.

ZAMMA İTİRAZ EDENLER İŞTEN ÇIKARILDI

HepsiJet 2022 yılı için paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerine 4,75 TL yani 1 TL’lik zam teklifi yaptı. Paket başına yapılan bu zammı yetersiz bulan ve itiraz eden HepsiJet kuryeleri, kontak kapatma eylemi yaptı. Eylemlerin sonucunda HepsiBurada, beş HepsiJet kuryesinin sözleşmesini feshetti. HepsiJet işçileri yapılan zamma karşı kontak kapatma eylemi yapıyor.