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Her iki kişiden biri Ramazan Bayramı’nı şehirde geçirecek

Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, mart ayında gerçekleştirdiği araştırma ile bu bayramda şehirde kalmayı tercih ettiğimizi ortaya koydu.

03 Nisan 2024 Çarşamba 11:23
Her iki kişiden biri Ramazan Bayramı’nı şehirde geçirecek






Her iki kişiden biri Ramazan Bayramı’nı şehirde geçirecek

 

Araştırmaya katılanların %50’si tatili şehirde geçireceklerini ifade etti. Yolculuk yapacakların %70’i ise yola kendi aracıyla çıkacağını söyledi. arabam.com, tatil öncesi aracının bakımını yaptırmak isteyenlere özel fırsatlarını da duyurdu. Kampanya kapsamında arabam.com’un mobil uygulamasında Garaj hizmetlerinde periyodik bakımlar 3063 TL’den, oto kuaför hizmetleri 360 TL’den fiyatlarla sunuluyor.

Bu yıl 9 günlük bayram tatilinde her iki kişiden biri şehirde kalacak. Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, yaptığı araştırma ile kullanıcılarının bayram tatili tercihlerini ortaya koydu. 726 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre katılanların yüzde 50’si “Bu bayramda ne yapacaksınız” sorusunu “Şehirde kalacağım” şeklinde yanıtladı. Memleketine gideceğini belirtenlerin oranı yüzde 31 iken, otel tatili yapacağını söyleyenlerin oranı yüzde 6 oldu. Katılımcıların %3’ü kültür, gastronomi turu gibi etkinliklere katılacağını,  yüzde 2’si de kamp tatili yapacağını söyledi.

Bayramda seyahat tercihleri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 70’i kendi aracıyla seyahat edeceğini ifade etti. Bu yanıtı %9 ile uçak, %8 ile otobüs takip etti. Kiralık araç ile seyahat edeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6 oldu. arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırma, yolculuk öncesi araç bakımını ihmal etmediğimizi de ortaya koydu. “Bayram yolculuğu öncesi aracının bakımını yaptırır mısın?” sorusuna katılımcıların %50’si “Mutlaka araç bakımını yaptırım”; yüzde 20’si ise “Aracım bakımlı olduğu için rutin kontrolleri kendim yaparım” yanıtını verdi. “Bakım zamanı geldiyse rutin kontrolleri yaptırırım” diyenlerin oranı yüzde 19 iken, “Yolum uzun olmadığı için gerek duymuyorum” diyenlerin oranı yüzde 12 oldu. 

Aracınız bayrama hazır mı?

Siz bayrama hazırsınız, peki ya aracınız? arabam.com, Bayrama Hazırlık kampanyasıyla hem tatili şehirde geçirenler hem de yolculuğa çıkacaklar için harika fırsatlar sunuyor. arabam.com mobil uygulamasında araç sahiplerinin araçlarının gerçek piyasa değerini anlık takip ettiği algoritması ve aylık masraflarını uygun fiyatlarla yapmaları için iş birlikleri ile kullanıcılara değer kattığı Garaj içerisinde geçerli kampanya kapsamında periyodik bakımlar 3063 TL’den, oto kuaför hizmetleri 360 TL’den başlıyor. Avantajlar bununla bitmiyor. Lastiklerde peşin fiyatına 12 taksit uygulanırken; kasko yaptıracaklar için sigortam.net’te arabam garaj’a özel kod ile %8 indirim kullanıcılarını bekliyor. 

Son Güncelleme: 03.04.2024 11:57
Anahtar Kelimeler:
BayramBayram TrafiğiRamazan Bayramı
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