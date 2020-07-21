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Her yudumda daha serin hisset | Avşar Maden Suyu

Yazın en sıcak dönemini yaşadığımız şu günlerde bunaltıcı havalarla başa çıkabilmemizi sağlayan maden suları imdadımıza yetişiyor.

21 Temmuz 2020 Salı 10:44
Her yudumda daha serin hisset | Avşar Maden Suyu

Her yudumda daha serin hisset

  • Avşar Maden Suyu ikili lezzetlerle tanışın
  • Mango ve ananasın tropikal aşkı
  • Karpuz ve çileğin evrensel birlikteliği

Farklı tatların birleşiminden oluşan ikili lezzetleriyle sıra dışı maden suları üreten Avşar, yaz günlerini alternatif harmonilerle gerçek serinliğe dönüştürüyor. Avşar; tropikal adaların egzotik meyveleri mango ve ananası tek bir şişede buluştururken karpuz ve çileğin eşsiz uyumunu da bir yudumda hissetmemizi sağlıyor.

Yenilikçi ürün yelpazesiyle maden suyu sektörüne farklı bir boyut kazandıran Avşar Maden Suyu, sevilen meyveleri ikili lezzetleriyle bir araya getiriyor. Tropikal adaların nefis tatları mango ve ananas ile maden suyunu birleştiren Avşar; kırmızı renkleriyle kalpleri fetheden karpuz ve çileği de tek şişede zengin minerallerin dünyasına sokuyor.

Sağlığı ve ferahlığı yudumla

En sevdiğimiz yaz meyvelerinden karpuz ve çileğin muhteşem tatlarını bir araya getiren Karpuz ve Çilek Aromalı Maden Suyu ile Avşar, yazın sıcak atmosferine serinletici etkisiyle büyülü bir dokunuş yapıyor. İçimiyle bizi egzotik bir adaya götüren Mango ve Ananas Aromalı Maden Suyu ise içimizi ferahlatan bileşenleriyle günün her saatinde rahatlıkla tüketilebiliyor. Gün içinde öğünlere eşlik eden bu ikili lezzetler, doğal mineralli zengin içerikleriyle vücudumuzun kaybettiği sıvı ihtiyacını karşılarken aynı zamanda meyvelerden gelen enerji ile bedenimizi gün boyu zinde tutuyor.

Mango ve Ananas, Karpuz ve Çilek ikilileri dışında Karadut ve Frenk Üzümü, Düşes Armudu ve Nektarin,  Kivi ve Limon olmak üzere top lamda 5 farklı harmoniyle yeni nesil maden sularının öncüsü olan Avşar’ın tüm maden suları tekli, 6’lı ve 24’lü paketlerde satışa sunuluyor.

Avşar Doğal Maden Suyu Hakkında:

Avşar Maden Suyu, Şuayp Demirel tarafından 2015 yılında kuruldu. Bugün; Afyonkarahisar, İscehisar ilçesinde 2009 yılından itibaren yapılan AR-GE çalışmaları sonucu 2015 yılında devreye alınan toplam 330.000 m² alan üzerine 10.000 m² kapalı alanda hizmet veriyor. AVŞAR Markası, ismini AVŞAR Bölgesi ve AVŞAR Deresi’nden alıyor. Saatte 50.000 şişe dolum yapabilen son teknolojik üretim parkuruyla Avşar; ürünlerini 6’lı ve 24’lü ambalajlarda Türkiye’nin her yerine servis ediyor. Avşar Maden Suyu aynı zamanda ürünlerini Kosova, Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan ve Filistin olmak üzere toplam 25 ülkeye ihraç ediyor.

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Avşar Maden Suyu
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