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Hileli konut satarak vatandaşlık satın alınıyor!

2019 yılında yabancılara toplamda 45 bin 967 konut satışıyapıldı. Bu satışlar sonrasında ise taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılma sürecine ilişkin TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan uyardı. "Vatandaşlıkta hileli satışlara izin verilmemeli"

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:21
Hileli konut satarak vatandaşlık satın alınıyor!

Hileli konut satarak vatandaşlık satın alınıyor!

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yaptığı açıklamada "En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar için vatandaşlık hakkı tanınmıştı. Lakin bazı taşınmaz maliklerinin belli bir bedel karşılığında resmi olarak satış yaparak, üç yıl sonra taşınmazı geri almak üzere protokoller yaptıklarını duyuyoruz. Türk vatandaşlığı ucuza getirilmemeli" dedi.

Yasal Olarak Mümkün Ama Riskli

Akdoğan "Piyasada bazı taşınmaz maliklerinin ucuz vatandaşlık satışına aracılık yapmaya başladıklarını duyuyoruz. Buna göre, satış bedeli transferigerçekleştikten sonra yeri sattıkları yabancılardan vekalet alarak yada ek bir protokol yaparak taşınmazın üç yıl sonra tekrar kendilerine satışı konusunda yetki alıyorlar. Bu yolla bir yabancı belki çok düşük bir tutara vatandaşlık alabiliyor, hatta evini satan kişi o evde oturmaya ya da kira almaya devam ediyor. Eğer yabancı alıcı bu sürede ölürse, verdiği vekaleti iptal ederse, bu yola başvuranlar büyük zarara uğrarlar" dedi.

Gerekli Tedbirler Alınabilir

Konuya ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler ile bu tür hileli satışların önüne geçilebileceğini belirten TÜGEM Başkanı "Yapılacak yasal düzenleme ile öncelikle evi satan kişilerin bu süre boyunca aynı evde oturup oturmadıkları, hatta ticari mülkler için kiraların kime ödendiği tespit edilebilir. Gene taşınmazın üç yıl sonraki satışında, bir önceki satıcının kendisine veya akrabalarına satış hakkı verilmeyebilir" dedi.
 

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Hileli KonutKonutKonut SatışıTÜGEMHakan Akdoğan
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