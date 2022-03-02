Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hileli ürünler listesi | Bakanlık açıkladı, sakın almayın

Halkın sağlığı ile oynayan, ürettikleri taklit gıda maddelerini piyasaya süren işletmelerin isimleri Bakanlık tarafından açıklandı. Listede bala laktoz katanlar, çay ve bibere boya ilave eden üreticiler çoğunlukta.

02 Mart 2022 Çarşamba 01:31
Hileli ürünler listesi | Bakanlık açıkladı, sakın almayın

Hileli ürünler listesi | Bakanlık açıkladı, sakın almayın


Sahte balcılar yeniden hortlad. Aralarında TV ve sosyal medya reklamları veren markalarında yer aldığı çok sayıda hileli bal, çay, içecek üreten şirketler de var. Ürettikleri sucukta, sakatat, başeti, kanatlı hayvan eti karıştıranlar, naturel zeytinyağı adı altında sahte ürün pazarlayanlar, enerji içecekleri, peynir, çay ve çikolatalara kimyasal madden katanların yer aldığı şirketler ile kullandıkları markaların tam listesi haberin devamında.
 

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı


Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir" denildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalar ve ürünlere ulaşmak için tıklayın.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

"Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedarikini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.

HİLELİ GIDA ÜRETENLERİN TAM LİSTESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ


 

Son Güncelleme: 02.03.2022 01:42
Anahtar Kelimeler:
Hileli GıdalarGıda MarkalarıHileli MarkalarSahte Gıdalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinlikler kömürcülere, mermercilere peşkeş çekiliyor
Zeytinlikler kömürcülere, mermercilere peşkeş çekiliyor
Savaş kripto para piyasasına yaradı
Savaş kripto para piyasasına yaradı
Benzin ve motorine gece yarısı zam geliyor
Benzin ve motorine gece yarısı zam geliyor
EYT'liler seçimden önce yeniden umutlandı
EYT'liler seçimden önce yeniden umutlandı
Emekli Bayram İkramiyesi kaç TL olacak
Emekli Bayram İkramiyesi kaç TL olacak
Hitit, halka arz için 23-24-25 Şubat’ta talep toplayacak
Hitit, halka arz için 23-24-25 Şubat’ta talep toplayacak
Migros boykotu hızla yayılıyor
Migros boykotu hızla yayılıyor
Çalışanlar ne istiyor?| Grev dalgası yayılır mı?
Çalışanlar ne istiyor?| Grev dalgası yayılır mı?
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Faizsiz enflasyonla mücadele
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Faizsiz enflasyonla mücadele
Hazırgiyim sektörü Paris’ten yeni ticari bağlantılarda döndü
Hazırgiyim sektörü Paris’ten yeni ticari bağlantılarda döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim