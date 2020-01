Hindi etine talep artıyor

Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer “2000’li yılların başında 20 bin ton civarı olan hindi eti üretimi 2019’da 56.000 tona yaklaştı. Bu rakam Türkiye olarak 2025 yılında hedeflediğimiz 120 bin tonluk hindi üretimi için umut verici. Pazara yeni sunduğumuz Pınar Hindi Fileto’ nun pazarda gördüğü taleple de Türkiye beyaz et sektörünün önemli bir ayağını oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi, içerdiği besin değeri ve minerallerle insan sağlığı için çok yararlı olan hindi etine talep her yıl daha da artıyor. 2000 yılında kişi başı 0,28 kg olan hindi eti tüketimi geçen sene 0,73 kg’a ulaştı. Bu büyümeye rağmen Türkiye’de hindi etinin diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğunu söyleyen Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, sağlıklı beslenme ve et tüketiminde çeşitlilik için hindi etine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

2025 HEDEFİ 120 BİN TON

Türkiye’de beyaz et ve özellikle hindi eti tüketim alışkanlığının gelişmekte olduğunu belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer: “Hindi etinin tüketimi Türkiye’de son 5 senede yüzde 17 artış gösterdi. 2017-2018 yıllarında kişi başı hindi eti tüketimi yüzde 29 arttı diyebiliriz. 2000 yılında kişi başı toplam hindi eti tüketimi 0,28 kg iken, 2010 yılında bu sayı 0,42 kg’a, 2018 yılında ise 0,73 kg’a ulaştı” dedi. Tuncer, bu yılki hindi eti üretiminin 56 bin ton civarında gerçekleşeceğine dair beklentinin ve artış oranlarının Türkiye’nin 2025 yılı için koyduğu 120 bin tonluk üretim hedefi için umut verdiğini de belirtti.

PINAR HİNDİ FİLETO BEYAZ ET SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ BİR AYAĞINI OLUŞTURACAK

Pınar Et olarak 1985’ten bu yana gıda sektörüne getirdiği yeniliklerle liderliği sürdürdüğünün altını çizen Tuncer; “Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla tüketicilerin beğenisine sunduğumuz Pınar Hindi Filetoya olan talep de umut verici. Pınar Hindi Fileto; içeriğindeki düşük yağ ve kolesterol, kaliteli protein, vitamin ve mineral ile Türkiye beyaz et sektörünün yeni ve önemli bir ayağını oluşturacak” dedi.

HİNDİ ETİ SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Hindi etinin içerdiği yüksek besleyici özellikleriyle bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini belirten Tuncer: “Haftada en az iki kere tüketilmesi gereken hindi eti düşük yağ oranıyla kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor ve mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyor. Salatalarda ve akşam yemeklerinde sık sık tüketilebilen sağlıklı bir alternatif oluyor. Hindi etinin kolesterol ve kalori değerinin düşük olduğunu belirten Tuncer; Pınar hindi fileto etinin, 100 gramında 26 g protein bulundurmasıyla yüksek protein içerdiğini, ayrıca B1 ve B2 vitaminleri, potasyum, fosfor mineralleri açısından da oldukça zengin bir “besin kaynağı” olduğu değerlendirmesinde bulundu.