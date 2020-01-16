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Hisse Senedi Nedir? Nasıl Alınır?

16 Ocak 2020 Perşembe 19:39
Hisse Senedi Nedir? Nasıl Alınır?

Hisse Senedi Nedir? Nasıl Alınır?

Hisse senedi, işletme ortaklarının faaliyet gösteren şirketlerdeki sermayesinin pay durumlarını belgeleyen evraktır. Hisse senedi şirket yöneticilerinin paylarına düşen eşit miktardaki sermayenin en küçük parçasını temsil etmektedir. Bu senet sayesinde söz konusu şirketin kazancına ortak olma, kar payı alma, yönetim kurulu toplantılarına katılma ve oy hakkı tanımaktadır.

Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Hisse senedi alımlarında yatırımcı olarak hisse senedi almak isteyen kişilerin belli başlı izlemesi gereken yollar bulunur. Bu yollar sırasıyla şu şekildedir;

  • Aracı kurum seçimi,
  • Bir aracı kurumda yatırım hesabı açma,
  • Açılan yatırım hesabına para yatırma,
  • İlk hisse senedi alım emri verme,
  • İlk hisse senedi satış emri verme şeklinde gerçekleşecektir.

Hisse Senedi Sahibi Olan Kişilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Hisse senedi sahiplerinin sorumlulukları ilk olarak söz konusu şirketin sırlarını saklamaktır. Ortaklık yapılan bu şirketten ayrılma durumunda bile şirkete ait sırların saklanması gereklidir. Ayrıca hisse senedi sahibi kişi sözleşmelerini yerine getirmeli ve sözleşme koşullarına uymalıdır.

Hisse Senedi Çeşitleri Nelerdir?

Hisse senedi çeşitleri şu şekilde belirtilmiştir;

  • Nama Yazılı Hisse Senedi: Hisse senedi sahibinin adının üzerinde olan hisse senetleridir.
  • Bedelli Hisse Senedi: Söz konusu şirketin sermayesini arttırmak amacıyla bir bedel karşılığında ihraç edilmiş hisse senetleridir.
  • Bedelsiz Hisse Senedi: Şirkete ait varlıkların değerlerinin artması üzerine ortaklar üzerine yapılan bedelsiz hisse senetleridir.
  • Hamiline Yazılı Hisse Senedi: Üzerine hisse senedi sahibinin adı yazılı olmayan senetlerdir. Hisse senedinin sahibi ilgili Takasbank kayıtlarında adı yazılı olan kişilerdir.
  • Adi Hisse Senedi: Bu senet sahibi kişiler şirketlerde hisse oranlarında kar payı olma, yönetime katılma ve oy hakkı verme hakkına sahip olurlar.
  • İmtiyazlı Hisse Senedi: Bu hisse sahibi kişiler şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ayrıcalıklı haklara sahip olacaklardır.
  • Primli Hisse Senedi: Nominal değerinden daha yüksek bir bedelle satışa çıkarılan hisse senetlerine denir.
  • Primsiz Hisse Senedi: Nominal değeri üzerinden satış bedeli uygulanan hisse senetlerine verilen addır.
  • Kurucu Hisse Senedi: Şirketin kurucu kişilerine bedelsiz olarak verilen hisse senedidir.
  • İntifa Hisse Senedi: ortaklık hakkı tanımayan, yalnızca şirketlerin alacak veya hizmet karşılığı verdiği hisse senetleri olarak geçmektedir.

 Hisse senedi alım-satım ile ilgili detayları Hisse Senetleri Hakkında Bilgi sayfasından detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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