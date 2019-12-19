Hisseli Milli Piyango dönemi başlıyor

Türkiye’nin ilk ve öncü elektronik şans oyunları platformu Bilyoner, Türkiye’de yine öncü bir kampanyaya imza attı. Yılbaşı milli piyango biletleri Bilyoner’de indirimli tutarlarla hisseli olarak oyunculara sunuldu. Bu sayede tüketiciler tek bir bilete bağlı kalmadan kazanma şanslarını artırabilecekler.

İlklerin markası Bilyoner, indirimli Milli Piyango bileti satışı yapan ilk şans oyunları platformu oldu. Çeyrek bileti 19 TL, yarım bileti 38 TL ve tam bileti 76 TL’den satışa sunan Bilyoner, şimdi de hisseli bilet satışlarına başladı.

“İndirimli Hisseli Bilet” kampanyası kapsamında Bilyoner’deki hisseli biletlerin fiyatları sabit olacak. 1, 10, 100 ya da 1.000 adet çeyrek, yarım, tam bilet olmasına bağlı olarak hisse başına 1 TL, 5 TL ve 10 TL ödeyerek siz de kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Üstelik indirimli satış fiyatı nedeni ile sadece Bilyoner’de aynı fiyata %5 daha fazla kazanma şansına sahipsiniz. Örneğin sadece 1 TL ödeyerek bir çeyrek biletin 1/19 hissesine ortak olabilirsiniz. Ya da sadece 10 TL ödeyerek 1.000 adet tam bilet için bir hisse alabilir ve 1.000 adet tam bilete çıkacak ikramiyenin hissedarı olabilirsiniz. Türkiye’nin öncü şans oyunları platformu Bilyoner’in hisseli biletleri ile şansınızı katlayabilirsiniz.