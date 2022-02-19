Hitit, halka arz için 23-24-25 Şubat’ta talep toplayacak





Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı havacılık teknoloji şirketlerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.(“Hitit”), paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin aldı.

38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç eden, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yeni nesil hizmet şeklinde yazılım çözümleri üreten Hitit halka arzında, 23 – 24 – 25 Şubat 2022 tarihlerinde ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (ÜNLÜ & Co.) liderliğinde talep toplanacak.

Halka arz edilecek payların yüzde 78'i sermaye artışı, yüzde 22’si ise ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek olup Hitit pay fiyatı 11,50 - 12,50 TL aralığında belirlendi.



BASIN BÜLTENİ – 19.02.2022 Havacılık ve seyahat teknolojileri alanlarında dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük teknoloji ihracatçısı olan Hitit’in halka arzına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Paylarının yüzde 27,6’sının halka arzı için 23 – 24 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde talep toplayacak olan şirketin halka arz fiyat aralığı 11,50 – 12,50 TL olarak belirlendi.

Ağırlıklı sermaye artırımı, kısmen de ortak satış yöntemleri kullanılarak yapılacak halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret yöntemi ile halka arz edilecek Hitit paylarının yüzde 25’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal ve yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 27,6, halka arz büyüklüğünün 405 - 440 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanırken, Şirket ve ortaklar da 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama, hisse satmama, dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü verdi.

Gelirlerinin yüzde 84’ü ihracattan

1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark’ındaki merkezinde 300 mühendisle 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji hizmeti veriyor. Hitit’in yazılımları, ayrıca 290 havalimanında ve 4,000’e yakın seyahat acentesinde de kullanılıyor. Global çapta hizmet veren ve gelirlerinin yaklaşık yüzde 84’ü yabancı para cinsinden olan şirketin finansallarının fonksiyonel para birimi de yine ABD Doları üzerinden tutuluyor. Hitit, son üç yıldır Türkiye’nin en büyük turizm yazılım ihracatçısı seçiliyor.

Hitit Hakkında

Hitit, Türk Hava Yolları’nda yönetici olarak çalışan Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından 1994’te kuruldu.

Şirketin kuruluş amacı ve havacılığın içinden gelen kurucuların öncelikli hedefi, tamamen yerli sermaye ile çalışıp dışarıya bağımlılıktan kurtulmak ve Türkiye’yi havacılıkta teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirmekti.

Bu felsefe ile yola çıkan Hitit, başta havayolu şirketleri olmak üzere, havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yeni nesil havayolu ve seyahat yazılım çözümleri üretiyor ve kullandıkça öde esasına dayalı hizmet olarak (hizmet olarak yazılım) sunuyor. Sektördeki şirketlerin rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planlama, tur operatörü/charter yönetimi, geniş kapsamlı performans ölçümü ve kargo ihtiyaçlarına Crane markalı yazılım çözümleri ile tek noktadan hizmet Sunuyor.

Türk mühendislerinin elinden çıkan %100 yerli havacılık çözümleriyle her yıl milyonlarca insanın seyahat etmesini sağlayan teknolojiyi üreten Hitit, her yıl düzenli olarak Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine giriyor. Ayrıca Doğu Avrupa’nın En İyi Havacılık Yazılım firması, Avrupa’nın Öncü Yolcu Hizmet Sistem Sağlayıcısı, En İyi Havayolu Raporlama Sistemi, Yılın En Niş Teknoloji Firması, turizm alanında “Türkiye’nin En İyi Sektörel Yazılım Firması”, “Yılın Havacılık Yazılım Kuruluşu” ve “Yılın Havacılık Teknoloji Kuruluşu” gibi birçok ödülün de sahibi. Şirket halen 5 kıtadan 38 ülkeden 50 civarında havayolu şirketine yazılım ve teknoloji ihracatı yapıyor.

Hitit Ödülleri

ATW World Airline Awards 2010 - Teknoloji Dalında En İyi Reklam Gümüş Ödülü

TİM İhracatın Yıldızları Yarışması 2012- Türkiye Hizmet İhracatı Üçüncüsü

Microsoft Türkiye KAGİDER Teknolojinin Kadın Liderleri 2016 – Juri Özel Ödülü

ACQ5 Global Awards 2017 -Türkiye – En Niş Teknoloji Firması

ACQ5 Global Awards 2017 – Gamechanger of The Year (Nur Gökman)

Al Global Media – Industry Insight Magazine Sivil Havacılık, Uzay Araştırmaları ve Savunma Ödülleri 2017 – Doğu Avrupa’nın En İyi Havacılık Yazılım Firması



– Industry Insight Magazine Sivil Havacılık, Uzay Araştırmaları ve Savunma Ödülleri 2017 – En İyi Havayolu Raporlama Sistemi (Crane BPI)– Avrupa’nın Lider PSS Sağlayıcısı- En İyi Online Rezervasyon Sistemi (Crane IBE)– Teknoloji Alanında En Etkili Kadın CEO (Nur Gökman)– Avrupa’nın Öncü YoHizmet Sistem Sağlayıcısı Ödülü– Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi– Büyük Ölçekli Firma Kategorisi’nde AR-GE İhracat Birincisi Ödülü– Yılın Turizm Sektörü Yazılım Birincisi Ödülü- Yılın Havacılık Yazılım (Bilişim) Kuruluşu Ödülü- Yılın Havacılık Teknoloji Kuruluşu Ödülü

* Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 18.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Şirket (www.hitit.com) ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. (www.unlumenkul.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını 18.02.2022 tarihinde belirtilen internet sitelerinde yayımlanmış olan halka arz edilecek paylara ilişkin İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.