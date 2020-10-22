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Hizmet İhracatının Şampiyonları Belli Oluyor

22 Ekim 2020 Perşembe 13:32
Hizmet İhracatının Şampiyonları Belli Oluyor

Hizmet İhracatının Şampiyonları Belli Oluyor

2019 yılında 64,8 milyar dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kıran ve 36,8 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisini büyük bir katkı sağlayan hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları başarılarından dolayı onurlandırmak gayesiyle Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından “2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Listesi" hazırlanacaktır.

Söz konusu sıralamaya, HİB üyesi firma ve kuruluşlar katılabilecek olup, Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme sürecinde, HİB üyeleri 2019 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sektörel bazda sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Başvurular; Bakım ve Onarım Hizmetleri, Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri, Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler, Gastronomi Hizmetleri, İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri, Liman İşletmeciliği Hizmetleri, Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Seyahat Acenteliği Hizmetleri, Telekomünikasyon Hizmetleri, Teknik Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri, Turizm ve Konaklama Hizmetleri, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorilerinde alınacak ve başarı gösteren kuruluşlara listede yer verilecektir.

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