Hollywood’un yeni gözdeki CANiK TTI Combat Türkiye’de





Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK’in, 2024 yılı başında ABD’de dev bir lansmanla tanıttığı yeni özel tasarım silahı CANiK TTI Combat Türkiye’ye geliyor. Geçtiğimiz aylarda da ABD’nin ardından, Avrupa’da lansmanı gerçekleştirilen CANiK TTI Combat, Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve dünyanın en ünlü silah tasarımcısı Taran Butler iş birliği ile tasarlandı. TTI Combat, Mayıs sonu itibarıyla lansmana özel fiyatlarla Türkiye’deki kullanıcılara sunulacak.



CANiK, silah endüstrisinin kalbi sayılan ABD’de Ocak 2024’teki lansmanla dünyaya tanıttığı yeni özel tasarım silahı CANiK TTI Combat’ı Türkiye’de de satışa sunmaya hazırlanıyor. CANiK’in ateşli silah ailesindeki bir sonraki evrimi olarak duyurduğu CANiK TTI Combat, 15 Mayıs itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşuyor.

CANiK TTI Combat, Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve John Wick filmi başta olmak üzere birçok başyapıtın eğitmenliğini üstlenen, dünyanın önemli silah tasarımcısı ve atıcıları arasında gösterilen Taran Tactical Innovations (TTI) Kurucusu Taran Butler iş birliği ile tasarlandı. CANiK TTI Combat’ın, önümüzdeki dönemde Hollywood’un önde gelen filmlerinde de oyuncuların ve yapımcıların tercihi olarak vizyona çıkması bekleniyor.

Önce ABD, sonra Avrupa’da tanıtıldı

CANiK TTI Combat ilk olarak Ocak ayında, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve ateşli silah endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren 46’ncı SHOT Show’da tanıtılmıştı. Hemen ardından Almanya’da 29 Şubat - 3 Mart tarihleri ​​arasında Avrupa’nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarı olan IWA OutdoorClassics 2024’te Avrupa lansmanı gerçekleştirildi. Son derece başarılı bir lansman periyodu geçiren CANiK en yeni ürünü, ABD’de tanıtımı yapılır yapılmaz iki gün içinde 20 binden fazla satışla rekora imza atarken, bir sonraki yolculuğu olan Avrupa’da da aynı ölçüde başarı yakaladı.

Üstün teknoloji ve yüksek performans bir arada

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “CANiK olarak, dünya silah endüstrisinin nabzını tutmaya ve ihracat alanında yarattığımız katma değerlerle ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam ediyoruz. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız TTI Combat projemizin dünyada gördüğü ilgiden son derece memnunuz. CANiK TTI Combat ile özel tasarım tabancalar pazarında üst segmentte yer alan bir markanın performansını, üstün teknoloji, kalite ve yüksek üretim kapasitemizle bir araya getirdik. Bu proje ile, TTI tasarımını içeren bir ürünü CANiK markası ile bütünleştirip Amerika hariç pazarlarda da erişilebilir bir hale getirerek daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı sunuyoruz. Dünya lansmanlarının ardından ülkemizde de satışa sunulması ile TTI Combat’ın ülkemizin atıcılarının da ulaşımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Şampiyon atıcıların beklentilerini de karşılıyor

CANiK AR-GE, Taran Butler ve TTI tasarım ekibi tarafından geliştirilen CANiK TTI Combat, CANiK tabanca ailesine yepyeni bir soluk getiriyor. Üstün özelliklere sahip tasarım, özellikle Taran Butler ve diğer tüm şampiyon atıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek özellikleri taşıyor. TTI Combat, patentli kolay sökülebilir CANiK Kompansatörü, benzersiz agresif kavrama sağlayan gövde tırtıkları, portlu ve spiral oyuklu namlusu, elmas kesim düz 90 derece tetiği, HIVIZ tarafından TTI Combat için özel olarak tasarlanan fiber optik ön nişangahı, TTI +3 şarjör alt kapağı, yeni tasarlanmış çift taraflı sürgü düşürme mandalı ve başta MECANIK serisi ve Trijicon SRO olmak üzere pazardaki en seçkin optikleri düşük profilli olarak entegre edebilme özelliğini standart olarak sunuyor. Bu olağanüstü özelliklere sahip tabanca, ayrıca özel tasarım yarışma kılıfı, temizlik kiti, +0 şarjör alt kapağı, optik arayüzler ve koleksiyonu tamamlayıcı CANiK TTI COMBAT madalyon gibi özel aksesuarlarla donatılmış sağlam ve şık bir özel çanta içinde sunuluyor.

TTI Combat, Mayıs ayı itibarıyla, Türkiye’de lansmana özel fiyatlarla satışa sunulacak.



CANiK ve Samsun Yurt Savunma Hakkında:

CANiK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın Dünyaca ünlü Ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20.000 metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 1.000’den fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul’daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye ve İngiltere’nin yanı sıra Amerika'daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.