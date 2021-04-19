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Hopi’de üst düzey atama | Hopi CEO’su Yalın Özcan oldu

Türkiye’de mobil sadakat uygulamaları sektörünün lideri Hopi’de üst düzey bir atama gerçekleşti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:26
Hopi’de üst düzey atama | Hopi CEO’su Yalın Özcan oldu

Hopi’de üst düzey atama | Hopi CEO’su Yalın Özcan oldu

 

Geniş üye marka koalisyonu ve 10 milyonu aşkın kullanıcısı ile perakende sektörünün dinamiklerini değiştirmeye devam eden Hopi’nin CEO’su Yalın Özcan oldu. Özcan, ödeme sistemleri, sadakat programları, telekom, kurumsal satış, pazaryeri ve startup alanlarındaki 21 yıllık deneyimiyle Hopi’nin Fintek alanındaki dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek. 

2015 yılında kullanıcısıyla buluşan ve bugün Türkiye’de her 8 kişiden birinin üye olduğu Hopi’de önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Boyner Grup’un Hopi’yi müşteri ihtiyaçlarını 360 derece karşılayacak bir “SuperApp”e dönüştürme vizyonuna Yalın Özcan liderlik edecek. Nisan 2021 itibariyle Hopi CEO’su olarak görevine başlayan Yalın Özcan, Hopi üyelerinin alım gücünü katlayan özgün iş modelinin geliştirilmesine ve Hopi’nin Fintek alanındaki liderlik vizyonuna odaklanacak. 

2000 yılında Pamukbank’ta sistem analist olarak iş hayatına başlayan Yalın Özcan, ardından IBM Türkiye’de danışman olarak görev yaptı. Garanti Ödeme Sistemleri ve Visa Türkiye’de yöneticilik deneyimlerinin sonrasında Turkcell’de Ticari Pazarlama ve Perakende Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Özcan, daha sonra Akbank’ta Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 

2017 yılında San Francisco’ya yerleşerek bir Fintech start up’ı olan MyGini’de CPO olarak çalışan Yalın Özcan, 2019 başında Türkiye’ye dönerek Vodafone Kurumsal Satış Direktörlüğü, Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Vodafone Finansman A.Ş. ve Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyelikleri ve Pazaryeri Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

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Hopi
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