HT Solar, ABD’ye ihracatını artırmayı hedefliyor

HT Solar Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kulaç, Türkiye’de 2 GW kapasiteye sahip bir hücre üretim fabrikası, ABD’de ise 1,5 GW’lık bir panel üretim fabrikası kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Çin merkezli bir üretici olarak 2016 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan HT Solar, yeni teknolojileri ve yatırımları ile geleceğe önemli hedeflerle ilerliyor.

Türkiye’de 2 GW’lık kurulu güce ulaşan HT Solar, ülkenin güneş enerjisinden sağladığı enerjisinin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. Bloomberg’in prestijli TIER 1 listesinde yer alarak dünya devleri ile rekabet eden HT Solar, Türkiye üzerinden sadece ABD pazarına da yıllık 1 GW’lık ihracat gerçekleştiriyor.

HT Solar, dünyada en büyük talebi oluşturan ABD pazarına yönelik ihracatını artırma amacıyla yeni yatırımlar için çalışmalara başladı.

Türkiye’de ve ABD’de birer fabrika kurmayı içeren yatırımların ayrıntılarını güneş enerjisi alanında podcast yayınları yapan Kerem Çilli’nin programında açıklayan HT Solar Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kulaç, bu yatırımlarla ihracatlarını artıracaklarını ve Türkiye’ye önemli katma değer kazandıracaklarını vurguladı.

Türkiye’de kurulacak güneş hücresi üretim tesisi hakkında bilgi veren Emre Kulaç, “Bizim şu anda Türkiye’de ABD pazarına yönelik kullandığımız yıllık 1 GW kapasiteli bir hücre üretim tesisimiz var. Bu yılın sonuna kadar 2 GW’lık yeni bir hücre üretim fabrikası yatırımı yapacağız. Türkiye’deki hücre yatırımımız toplamda 3 GW’a çıkacak” dedi.

2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenen yaklaşık 50 milyon dolarlık bu yeni yatırımla Türkiye’ye güneş enerjisi alanında yüksek katma değerli bilgi ve birikim kazandıracaklarını ifade eden Emre Kulaç, ABD’nin Çin’e ek olarak diğer Asya ülkelerine yönelik uygulaması beklenen yeni gümrük engellerini de işaret ederek güneş panellerinin kalbinde yer alan hücre teknolojisinin Türkiye’de üretilmesinin son derece önemli olduğunu da vurguladı.

HT Solar, ABD’de yeni üretim hattı kuruyor

HT Solar Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kulaç, bir diğer yatırımları olacak ABD’de üretim hattı kurma hedefleri hakkında ise şunları söyledi:

“ABD, yerel üretimi teşvik edici kanunlarla oradaki üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor. Şu anda bizim de hedefimiz bu yılın sonuna kadar ABD’de de yaklaşık 1.5 GW’lık yeni bir panel üretim hattını kurmak. 2024 sonunda HT Solar’ın Türkiye'de mevcut üç ve Çin'de bir tesislerinin yanı sıra, Amerika'da da bir olmak üzere üç farklı lokasyonda üretim yaptığı tesisler olacak.”

HT Solar, Türkiye’de bir numaralı üretici konumda bulunuyor

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait HT-SAAE’nin iştiraki olarak İstanbul Tuzla Serbest Bölgesinde 2016 yılında kurulan HT Solar Enerji güneş hücresi ve güneş paneli üretimini gerçekleştiriyor.

Yıllık 2 GW’lık güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan HT Solar’ın Türkiye’deki yaklaşık 12 GW kurulu gücün 2GW’ına panel tedariği sağladı. 500’e yakın çalışanı bulunan şirket 2023 yılını 554 milyon dolar ciro ile kapatırken, şirketin aktif büyüklüğü ise 3 milyar liraya ulaştı. HT Solar bu rakamlarla 2018 yılından bu yana ISO 500 listesinde panel üreticileri arasında liderliğini sürdürüyor.

Kurulduğundan bugüne 35 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yapan şirket PERC ve TOPCON teknolojilerine sahip güneş panelleri geliştiriyor. HT Solar kısa zaman içinde esnek panel üretimine de başlayarak Türkiye’de esnek panel seri üretimi yapan ilk firma olmayı hedefliyor.

HT Solar, Türkiye ve ABD dışında, Almanya, Polonya, Hollanda ve Brezilya gibi birçok ülkeye güneş paneli üretiyor.

PV Cycle üyesi olan HT Solar, ABD merkezli test laboratuvarı olan ve sektörün en prestijli kurumları arasında yer alan PV Evolution Labs (PVEL) tarafından 2023 yılında “En İyi Performans Gösteren Üreticiler”den biri olarak seçildi. Böylelikle HT Solar, İstanbul’da ürettiği güneş panelleriyle Türkiye’den seçilen tek üretici olmayı başardı.