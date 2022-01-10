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Huobi, yeni LOVE token’ı listeleyecek

Yenilenen Primelist kurallarının ardından kullanıcılar, 12 Ocak’tan itibaren cüzdanlarındaki kripto varlıklarla (HT veya USDT) platformda işlem yaparak, LOVE’a erken erişim hakkı kazanabilecek.  

10 Ocak 2022 Pazartesi 17:57
Huobi, yeni LOVE token’ı listeleyecek

Huobi, yeni Primelist kurallarının ardından LOVE token’ı listeleyecek

Huobi Global, onuncu Primelist etkinliğinde GameFi projesi olan Deesse’nin LOVE token’ını listeleyeceğini duyurdu. Yenilenen Primelist kurallarının ardından kullanıcılar, 12 Ocak’tan itibaren cüzdanlarındaki kripto varlıklarla (HT veya USDT) platformda işlem yaparak, LOVE’a erken erişim hakkı kazanabilecek.  

Dünyanın önde gelen dijital varlık borsalarından biri olan Huobi Global, onuncu Primelist etkinliğinde Deesse’nin token’ı LOVE’ı listeleyeceğini duyurdu. Primelist kurallarının yenilenmesiyle birlikte Huobi kullanıcıları söz konusu etkinlikle, cüzdanlarındaki kripto varlıklarla (HT veya USDT) platformda işlem yaparak, LOVE’a erken erişim hakkı kazanabilecek. Bir GameFi projesi olan Deesse; kullanıcıların oyun oynayarak token ve NFT kazanmasını sağlayan blockchain tabanlı Rol Yapma Oyunu (RPG) ve Kart Yerleştirme Oyunu (CPG) olarak biliniyor. LOVE’ın listelenmesi, Huobi’nin Deesse geliştirici ekibine ve potansiyel geleceğine inancını gösteriyor.

GameFi’da son dönemde dikkat çeken ‘Oyna-Kazan’da (Play-to-earn, P2E), oyuncular sadece oyunda ilerlemek ve savaşmakla kalmazken; topladıkları token’ları, eşyaları ve diğer NFT varlıkları satarak gelir elde edebiliyor. Kullanıcıların beklentilerini tam anlamıyla karşılamak adına, Deesse ‘Kazan ve Eğlen’ modeli sunarak, oyun içindeki NFT token’ların ve ekipmanların geliştirilmesini sağlıyor. Böylece daha ender hale gelen tokenlar ve ekipmanlar, oyuncular için yeni kaynak oluşturuyor. 

Onuncu Primelist etkinliği, yeni token listeleme etkinliğine katılım için yeni bir modeli de beraberinde getiriyor. 12 Ocak Çarşamba günü, saat 11.00 itibarıyla, kullanıcılar etkinlik süresi boyunca (8 Ocak 06:00 – 12 Ocak 11:00) ayrılan biletler için işlem yaparak; varlıklarını kilitlemeleri halinde pay hakkı kazanacak. Primelist etkinliğine katılmayan kullanıcılar Huobi Global’de listelenmesinin ardından LOVE tokeni satın alabilecek.  

Huobi Global, önceden bildirmeksizin, neden belirtmeden duyuruda değişiklik yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Huobi Global tarafından yapılan duyuru ve bilgilendirmeler, yatırım tavsiyesi değildir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan işlemler sonucu doğabilecek doğrudan ya da dolaylı kayıplardan Huobi sorumlu değildir. Huobi, alım satım veya staking gibi işlemler için garanti vermez, tazminat sağlamaz, sorumluluk almaz. 

Huobi Group Hakkında

Dünya lideri bir blok zinciri şirketi olan Huobi Group, temel blok zincir teknolojisinde atılımlar yapmak ve blok zincir teknolojisinin diğer endüstrilerle entegrasyonunu ilerletmek için 2013 yılında kuruldu. Huobi Group, ürünlerini ve hizmetlerini halka açık blok zincirlerine, dijital varlık ticaretine, cüzdanlara, madencilik havuzlarına, özel yatırımlara, proje kuluçkalarına, dijital varlık araştırmalarına kadar birçok alanda genişletti. Huobi Group, blockchain sektöründeki 60’tan fazla üretime dönük ve satışa dönük şirkete yatırım yaparak küresel bir dijital ekonomi ekosistemi oluşturdu.
 

Son Güncelleme: 10.01.2022 18:35
Anahtar Kelimeler:
HuobiPrimelistLOVE Token
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