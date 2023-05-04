Hürriyet Binaları Baykar'a satıldı

Seçim 10 gün kala medyada dev el değiştirme
Doğan Holding bünyesindeyken, Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyle Yıldırım Demirören'e satılan Hürriyet, Milliyet, CNNTürk, KanalD, Tempo dergisi D&R başta olmak üzere onlarca şirket, seçimlere sayılı günler kala yeniden el değiştirme sürecine mi girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın aile şirketi Baykar Holding'e bugün 816 milyon 551 bin TL'ye satılan Hürriyet'e ait Esenyurt ilçesindeki eski baskı tesislerine ait binaların satışı KAP'a bildirildi.
Aynı bina içinde bulunan Hürriyet'e ait baskı tesisleri ile, Antalya ve İzmir Matbaa makinaları geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Tayfurlar Ticaret Nakliye adlı şirkete 77 Milyon liraya satılmıştı.
Özet Bilgi
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
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30.08.2022-19.04.2023
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Hayır (No)
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B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkul
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61480,13 m2
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04/05/2023
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Evet
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816.551.400,00 TL
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%26
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%138
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%29
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%33
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%33
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%74
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Peşin (Cash)
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04.05.2023
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30.08.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, ilgili gayrimenkulde faaliyet gösteren İstanbul DPC Şubesi'ndeki basım faaliyetleri sona erdirilmiş olup, atıl durumda olan gayrimenkulün satışı yoluyla kısa ve orta vadeli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.
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Zarar Tutarı (108.448.600,00) Türk Lirası
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Satış Karı Yoktur.
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Satış Karı Yoktur.
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Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Hayır (No)
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-
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-
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Yoktur
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Değerleme Raporu
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Düzenlendi (Prepared)
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-
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27.02.2023 - 230017
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Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
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925.000.000,00.- Türk Lirası
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İlgili gayrimenkulün satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılardan alınan teklifler arasındaki en iyi bedelli teklif olması nedeniyle, işlem bu bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir.
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Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL (Sekizyüzonaltımilyonbeşyüzellibirbin dörtyüztürklirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.