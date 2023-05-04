Hürriyet Binaları Baykar'a satıldı

Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 30.08.2022-19.04.2023

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkul

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü 61480,13 m2

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04/05/2023

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet

Toplam Satış Bedeli 816.551.400,00 TL

İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) %26

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) %138

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) %29

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) %33

Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) %33

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) %74

Satış Koşulları Peşin (Cash)

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 04.05.2023

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi 30.08.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, ilgili gayrimenkulde faaliyet gösteren İstanbul DPC Şubesi'ndeki basım faaliyetleri sona erdirilmiş olup, atıl durumda olan gayrimenkulün satışı yoluyla kısa ve orta vadeli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı Zarar Tutarı (108.448.600,00) Türk Lirası

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği Satış Karı Yoktur.

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Satış Karı Yoktur.

Karşı Taraf Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği -

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi -

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı Yoktur

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu

Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni -

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 27.02.2023 - 230017

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar 925.000.000,00.- Türk Lirası

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi İlgili gayrimenkulün satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılardan alınan teklifler arasındaki en iyi bedelli teklif olması nedeniyle, işlem bu bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir.

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