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Hürriyet Binaları Baykar'a satıldı

Hürriyet, Milliyet, CNNTürk başta olmak üzere Doğan Medya içerisinde yer alan onlarca yayını Ziraat Bankası kredisiyle satın alan, bu krediyi de yıllardır ödemeyn Demirören Grubu, Hürriyet'e ait bazı binaları İHA, SİHA üreticisi Baykar Holding'e sattı

04 Mayıs 2023 Perşembe 22:39
Hürriyet Binaları Baykar'a satıldı

Seçim 10 gün kala medyada dev el değiştirme



Doğan Holding bünyesindeyken, Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyle Yıldırım Demirören'e satılan Hürriyet, Milliyet, CNNTürk, KanalD, Tempo dergisi D&R başta olmak üzere onlarca şirket, seçimlere sayılı günler kala yeniden el değiştirme sürecine mi girdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın aile şirketi Baykar Holding'e bugün 816 milyon 551 bin TL'ye satılan Hürriyet'e ait Esenyurt ilçesindeki eski baskı tesislerine ait binaların satışı KAP'a bildirildi.

Aynı bina içinde bulunan Hürriyet'e ait baskı tesisleri ile, Antalya ve İzmir Matbaa makinaları geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Tayfurlar Ticaret Nakliye adlı şirkete 77 Milyon liraya satılmıştı.

Seçimlere 10 gün kalan Baykar Holding'e KAP'A yapılan duyuruda şu bilgiler yer aldı

Özet Bilgi

Maddi Duran Varlık Satımıİlgili Şirketlerİlgili Fonlar]
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.08.2022-19.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
61480,13 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/05/2023
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
816.551.400,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%26
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%138
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%29
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%33
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%33
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%74
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.05.2023
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
30.08.2022 tarihinde Şirketimiz tarafından özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, ilgili gayrimenkulde faaliyet gösteren İstanbul DPC Şubesi'ndeki basım faaliyetleri sona erdirilmiş olup, atıl durumda olan gayrimenkulün satışı yoluyla kısa ve orta vadeli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Zarar Tutarı (108.448.600,00) Türk Lirası
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış Karı Yoktur.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satış Karı Yoktur.
Karşı Taraf
Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
27.02.2023 - 230017
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Teknik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
925.000.000,00.- Türk Lirası
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İlgili gayrimenkulün satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılardan alınan teklifler arasındaki en iyi bedelli teklif olması nedeniyle, işlem bu bedel üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL (Sekizyüzonaltımilyonbeşyüzellibirbin dörtyüztürklirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Son Güncelleme: 04.05.2023 23:16
Anahtar Kelimeler:
Hirriyet BinasıBaykar
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