IAB Türkiye'de 10. yılını kutladı



Amerika’da 25 yıl önce temelleri atılan, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği olan İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Türkiye’deki 10. Yılını geçmiş dönem başkanları, yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcıları ve yönetim kurulunun katıldığı bir yemek ile kutladı. Düzenlenen törende, derneğin kuruluşunda emeği geçen ve 10 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen yöneticilere “Onur Üyeliği” takdim edildi.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın törende yaptığı konuşmada, “Dernek olarak 10 yıldır dijital reklamcılık ekosisteminde yaşanan global ve ulusal tüm gelişme ve düzenlemeleri takip ederek dijital reklamcılık ve pazarlama endüstrisindeki sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için çalışıyoruz. Dijitalin mecra olarak planlarda yer bulmakta zorlandığı dönemlerden bugünlere geldik. Sektörün gelişmesi için IAB çatısı altında birçok sektör profesyoneli emek harcayarak zamanını, aklını-fikrini ve bazen de maddi kaynaklarını kullandı. Ölçümlemeler, eğitimler, sektör standartlarını oluşturmak, yeni mecralar geliştirmek gibi çok güzel işler yaptık, pek çok yol kat ettik. Bugün dijital, 2021 ilk yarıyıl yatırımları ile toplam reklam yatırımları içinde yüzde 65,6 pay alarak 7 milyar 906 milyar TL’lik bir sektör haline gelmiştir. 10 yıl önce vizyonları ile derneğin kuruluşuna öncülük eden ve sektörün yıllar içinde gelişimine önemli katkıları bulunan kurucumuz ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Pura’ya, kurucu üyemiz ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dr. Mahmut Kurşun’a, kurucu üyemiz ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Neslihan Olcay’a IAB “Onur Üyelik” lerini takdim etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her yerden ve her ekrandan dijital olduğumuz nice 10 senelere.” dedi.

IAB, İnteraktif Reklamcılık Derneği Hakkında:

2007’de platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz ayında dernekleşeneğitimden endüstri standartları ve kılavuzlarının oluşturulmasına, yarışmalardan seminer, webinar, canlı yayın etkinliklerine, sektörel araştırmalardan rapor ve makale yayınlarına kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

1996 yılında kurulan, bugün 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektörü derneği IAB (Interactive Advertising Bureau), tüm dünyada dijital reklamcılık endüstrisinin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimine destek vermektedir. Hedefleri doğrultusunda eğitimden, endüstriyel standartların oluşturulmasına, yarışmalardan sektörel araştırmalara kadar pek çok alanda faaliyet

göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara, medya ajanslarına ve yayıncılara interaktif iletişimin katma değerini anlatmakta, kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlamaktadır. Merkezi Amerika’da bulunan IAB’nin, Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine edilmektedir. 23 sektör temsilcisi ile 2007’de bir platform olarak kurulan, 2011 Temmuz ayında dernekleşen IAB, yayıncı, reklamveren ve ajanslardan oluşan 154 üyenin aynı çatı altında temsil edildiği sektör derneğidir.

