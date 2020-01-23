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IBAN kopyalama ile Odeabank Mobil’den para göndermek çok kolay

Odeabank, mobil uygulamasında, fotoğraf olarak iletilen IBAN numarasını kopyalama özelliğine yer verdi. Bu yeni uygulama Odeabank müşterilerine hız ve kolaylık sağlıyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 10:16
IBAN kopyalama ile Odeabank Mobil’den para göndermek çok kolay

IBAN kopyalama ile Odeabank Mobil’den para göndermek çok kolay

Türkiye’nin genç ve yenilikçi bankası Odeabank, mobil bankacılıkta yine bir ilke imza attı. Odeabank, mobil uygulamasında, fotoğraf olarak iletilen IBAN numarasını kopyalama özelliğine yer verdi. Bu yeni uygulama Odeabank müşterilerine hız ve kolaylık sağlıyor.

ODEABANK, mobil bankacılık uygulamalarını kullanan banka müşterilerinin en çok şikayet ettiği konulardan biri olan, IBAN’ın ekran görüntüsü olarak iletilmesi sorununa yenilikçi bir çözüm getirdi. Odeabank mobil uygulamasının “Kamera ile bilgi tanıma” özelliğini kullananlar, artık ekran görüntüsünde yer alan IBAN’daki numaraları tek tek yazmak zorunda kalmıyor. Telefonun galerisinden ilgili ekran görüntüsünü seçerek veya kamera ile fotoğrafını çekerek çok daha kolay bir şekilde işlemlerine devam edebiliyor. Ekim 2019 tarihinden beri aktif olan ve sektörde bir ilk olan bu özelliği Odeabank müşterisi olmayanlar da Odeabank mobil uygulamasını indirerek kullanabiliyor.

IBAN kopyalama özelliğinin müşterilerine sunduğu kolaylık hakkında bilgi veren Odeabank’ın Teknoloji ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Erdem Özer; şunları söyledi: “Müşterilerimize daha iyi bir deneyim yaşatmak amacıyla, teknolojinin gelişimine paralel olarak dijital bankacılık alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimizden aldığımız iç görüler ışığında mobil bankacılık işlemleri yapan hemen hemen herkesin yaşadığı bir zorluğa akıllı bir çözüm geliştirdik. Sektörde bir ilk olan bu yeni özelliği, Odeabank müşterisi olmayanlar da Odeabank mobil uygulamasını indirerek kullanabilirler. Hem müşterilerimize bu yeni uygulamayı sunmaktan hem de sektörün dijitalleşmesinde öncü olmaktan gurur duyuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
IBANOdeabankOdeabankmobilIBAN Kopyalama
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