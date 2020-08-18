Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işsizlik soruna çözüm için vaat ettiği Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin beşincisi Büyükçekmece’de açılıyor. 11 ilçede açılması planlanan ofisler, bugüne kadar yaklaşık altı bin kişiye iş imkanı sağladı.

18 Ağustos 2020 Salı 13:22
İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı

İBB, 11 ilçede İstihdam Ofisi açtı


İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturan Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul geneline yayılıyor. Küçükçekmece, Şişli ve Kartal ve Sancaktepe’den sonra Büyükçekmece de Bölgesel İstihdam Ofisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Büyükçekmece Bölgesel İstihdam Ofisi’nin açılış töreni, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve Büyükçekmece Belediyesi bürokratları, bölgenin önde gelen sanayicileri ve istihdamı sağlanan gençlerin katılımıyla Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Dinamik, yetkin, güler yüzlü ve samimi çalışanlarıyla vatandaşın işsizlik problemine hızlı çözüm üretmeyi amaçlayan Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin ilki, Haziran 2019’da Küçükçekmece’de açılmıştı. 2020 yılı Şubat ayında ise Şişli ve Kartal’da Bölgesel İstihdam Ofisleri hizmet vermeye başlamıştı. Son olarak Temmuz 2020’de Sancaktepe Bölgesel İstihdam Ofisi, İstanbulluların hizmetine sunulmuştu. İBB, iş imkanı sağlayan ofislerinin sayısını 11 yapmak istiyor.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık altı bin İstanbulluya iş imkanı sağlandı.

Anahtar Kelimeler:
İBBIstihdamIstihdam Ofisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bıçakcılar’dan yeni dönemde organizasyon revizyonu
Bıçakcılar’dan yeni dönemde organizasyon revizyonu
Türkiye’deki gıda israfı 87 milyon ailenin yıllık geçim masrafına eşit
Türkiye’deki gıda israfı 87 milyon ailenin yıllık geçim masrafına eşit
En güvenilir çikolata, en çok sevilen dondurma belli oldu
En güvenilir çikolata, en çok sevilen dondurma belli oldu
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde “garanti”li satış dönemi başlıyor
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde “garanti”li satış dönemi başlıyor
NASA'dan Elmalı fotoğrafı | Türk tarımına dikkat çekti
NASA'dan Elmalı fotoğrafı | Türk tarımına dikkat çekti
EİB | Yaş meyve ve sebze ihracatında 1 milyar dolar hedefine kilitlendi
EİB | Yaş meyve ve sebze ihracatında 1 milyar dolar hedefine kilitlendi
EİB | İSO İkinci 500 Listesinde Ege Bölgesi'nden 78 firma yer aldı
EİB | İSO İkinci 500 Listesinde Ege Bölgesi'nden 78 firma yer aldı
Normale dönüş esnafın moralini düzeltti!
Normale dönüş esnafın moralini düzeltti!
Ariş'ten Mükemmel Küpeler
Ariş'ten Mükemmel Küpeler
Orkun Erkuş, Roche İlaç Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü olarak atandı
Orkun Erkuş, Roche İlaç Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü olarak atandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim