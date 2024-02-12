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İBB Atatürk Havalimanı konusunda haklı çıktı | Danıştay durdurdu

Atatürk'ün adını taşıyan Yeşilköy'deki havalimanını talan eden AKP iktidarına, yargı iki yıl sonra dur diyebildi. İBB'nin başvurusunu Danıştay 2 yıl sonra haklı buldu.

12 Şubat 2024 Pazartesi 09:56
İBB Atatürk Havalimanı konusunda haklı çıktı | Danıştay durdurdu






İBB Atatürk Havalimanı konusunda haklı çıktı | Danıştay durdurdu


Dünyanın en iyi hava alanları arasında yer alan, Türkiye'nin bir dönemine damgasını vuran Atatürk Havalimanı, bir inat uğruna adeta imha edildi. Milli servetin milyonlarca insanın gözü önünde çöpe atılmasına itiraz eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hukuk mücadelisi sonuç verdi.

Danıştay 13. Dairesi, Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesi ihalesini iptal etti. Danıştay, millet bahçesi inşaatının Cumhurbaşkanlığı’nın icraat programında yer almasının 'ihalede ivedilik' şartını yerine getirmediğine hükmetti.


Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile ihale düzenlenmişti. İhaleye iktidara yakınlığıyla bilinen Limak, Kolin, Mapa, YSE, YDA ile Yapı ve Yapı şirketi özel olarak davet edilmişti. İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. 

Sözcü Gazetesi'nden  Özlem Güvemli’nin haberine göre, İBB TOKİ’nin 29 Nisan 2022’de Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesine göre davet usulü ile kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi” ihalesinin iptali için dava açmıştı.

İDARE MAHKEMESİ REDDETTİ

İBB’nin TOKİ ile Çevre Bakanlığı’na karşı açtığı davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023 tarihli kararı ile ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı ve davayı reddetti.

İBB’nin temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 13. Dairesi ise davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti.  Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oybirliği ile karar verildi.

Danıştay 13. Dairesi kararında 21-B maddesine göre yapılan ihalelerde ivedilik şartı arandığı, önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda bu maddeye göre ihale düzenlendiği anlatıldı. Davalı idarenin, millet bahçesi ve çevre düzenlemesi işinin hangi kısımlarının, hangi nedenlerle yapım tekniği açısından özellik arz ettiğinin teknik veri ve dokümanla ortaya koyamadığına dikkat çekildi.


ŞARTLARIN ARANMADIĞI BELİRTİLDİ

İhale kapsamında teklif istenilen firmaların tamamının yapı ve inşaat firmaları olduğu, firmaların yapım tekniği açısından özellik arz eden bir proje için özel bir nitelik taşıması gerekliliği gibi şartların aranmadığı da belirtildi.

Dava konusu ihalenin Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan “Birinci 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde ilan edilen bir iş olması dikkate alınarak davalı idare tarafından ivedilikle tamamlanması gereken bir olarak nitelendirilmesinin, işin ivedi olarak yapılmasına gerekçe olarak gösterilemeyeceği vurgulandı. Mevzuatta belirtilen ivedilik şartları bulunmadığından ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı.

Son Güncelleme: 12.02.2024 11:24
Anahtar Kelimeler:
İBBAtatürk Havalimanı
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