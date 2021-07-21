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İBB boş duran arazilerde buğday hasadı yaptı

İBB, yıllardır boş duran arazilere ektiği buğdayın hasadını yaptı. Atıl durumdaki 180 dekarlık arazide ilk kez yetişen buğday, un fabrikasında öğütüldükten sonra İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:09
İBB boş duran arazilerde buğday hasadı yaptı

İBB boş duran arazilerde buğday hasadı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yıllardır boş duran arazilere ektiği buğdayın hasadını yaptı. Atıl durumdaki 180 dekarlık arazide ilk kez yetişen buğday, un fabrikasında öğütüldükten sonra İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hasat sonrası ortaya çıkan saman ve öğütme süresinde elde edilen kepek ise adalardaki atların beslenmesi için kullanılacak. 

İstanbul’da tarımsal üretimi attırmak, boş duran tarım arazilerini değerlendirmek ve şehri kendine yeter bir hale getirmek adına atılan önemli adımlardan biri daha gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır atıl durumda olan 180 dekarlık tarım arazilerine geçen yıl Kasım ayında ilk kez ekmeklik buğday ekimi yapıldı. Bu yıl hasadı yapılan buğdaydan elde edilen un Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Hasattan elde edilen saman ve kepek ise adalardaki atların beslenebilmesi için Veteriner Hizmetlerine iletilecek. İlk kez gerçekleştirilen hasada katılan Tarım ve Su Ürünleri Müdür Yardımcısı Ali Murat Erdem konuyla ilgili;   atıl kalan arazileri değerlendirirken çiftçiye de örnek olmak istediklerini söyledi.

İKİŞER KİLOLUK UN DAĞITILACAK

Tarımsal üretimi teşvik etmek, İstanbul’daki tarımın önemini ortaya koymak adına 2020 yılının Kasım ayında ilk kez ekmeklik buğday ekimi yapıldı. Pendik Kurna’da bulunan 180 dekarlık alana yapılan ekimin ilk baharda gübrelemesi tamamlandı, yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temmuz ayında ise biçerdöver ile ilk hasat alındı. Bu güne kadar tarım arazilerinin sadece adı vardı diyen Tarım ve Su Ürünleri Müdür Yardımcısı Ali Murat Erdem, hasattan elde edilen mahsulün un fabrikasında işlendikten sonra ikişer kiloluk paketler halinde vatandaşa iletilmesi için Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne iletileceğini söyledi.

ADALARDAKİ ATLAR UNUTULMADI

Yalnızca tarım arazilerini hayata kazandırmakla kalmayıp, işleyişin tüm sürecinden de fayda sağlamayı amaçlayan İBB, adalardaki atlar için de besin desteği sağlayacak. Hasat sırasında elde edilen saman balya şeklinde hazırlanırken, öğütme esnasında ortaya çıkan kepek de buna eklenerek Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne iletilecek. Belediyenin tüm birimlerinin vatandaş adına ortak ve koordine hareket ettiğini belirten Ali Murat Erdem, boş duran tarım arazilerini değerlendirmekle hem İstanbulluya destek hem de çiftçiye örnek olmayı amaçladıklarını söyledi.

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