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İBB çalışanlarına zam | Enflasyon farkı yeniden hesaplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında yürütülen toplu iş sözleşmesine ek olarak enflasyon farkı yeniden hesaplanarak tüm çalışanlara zam yapıldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 17:37
İBB çalışanlarına zam | Enflasyon farkı yeniden hesaplandı

İBB Çalışanlarına zam | Enflasyon farkı yeniden hesaplandı



İBB, yüksek enflasyon baskısı altında ücretleri eriyen çalışanlarına ek zam yapma kararı aldı. İBB tarafından bu konuda yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:


Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlar herkesin malumudur. Bir süredir devam eden yüksek enflasyon ne yazık ki çalışanlarımızı da olumsuz yönde etkilemektedir. 

İBB, İSKİ, İETT ve İştirak şirketlerimizde yaklaşık 86 bin çalışma arkadaşımız bulunmaktadır. Düşük enflasyon döneminde yılda bir kez ücret ayarlaması yeterli olmakta iken, son dönemde süregelen yüksek enflasyon, yapılan maaş artışlarının, ne yazık ki, etkisini zayıflatmış, çalışanlarımızı da mağdur etmiştir. 

Mevcut Toplu İş Sözleşmelerimiz gereği, yılda bir kez yaptığımız ücret artışları çalışanlarımız açısından artık zorlayıcı boyuta gelmiştir. Bu nedenle ücret yönetim sistemimizde bir güncellemeye gitmek şart olmuştur. İlgili sendikalarımızla da yaptığımız istişarelerde bu ihtiyaç karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda, halihazırda Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam eden çalışma arkadaşlarımız ile memur ve sözleşmeli memur çalışma arkadaşlarımız haricinde kalan;

Ocak döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için Ocak ayındaki temel brüt ücretlerine 2022 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında Temmuz ayından geçerli olacak şekilde düzenleme yapmaya,
Mart döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için Mart ayındaki temel brüt ücretlerine Mart-Ağustos dönemi gerçekleşecek olan enflasyon oranında Eylül ayında düzenleme yapmaya,
2023 ve sonrası için de yıllık enflasyon oranı %15’in altına inene kadar TİS’lerde de ilgili sosyal taraflarla el sıkışarak 6 ayda bir ücret artışı yapmaya prensip olarak karar verdik. 
 

Bu doğrultuda şifahi olarak, görüş alışverişinde bulunduğumuz, konuya yaklaşımımız konusunda olumlu geri dönüşler aldığımız ilgili işçi sendikalarımızla hızla bir araya gelerek sözleşmelerimize ek protokollerimizi yapmayı ve uygulamaya hızlıca geçmeyi arzuluyoruz. 

Yeni ücret yönetim prensiplerimizin daha adil, daha yaşanabilir, daha yenilikçi İstanbul için canla başla çalışan çalışma arkadaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmasını diliyoruz. 

16 milyon İstanbullu için tüm gayretimizle büyük İBB ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. 

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İBBIbb ZamIbb Memur ZamIbb çalışanı Zam
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