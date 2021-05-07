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İBB Çölyak, PKU ve Otizm hastalarını bayramda unutmadı

İBB, her yıl olduğu gibi bu yıl da çölyak, otizm ve fenilketonüri hastalarına özel bayram hediyeleri hazırladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 14:33
İBB Çölyak, PKU ve Otizm hastalarını bayramda unutmadı

İBB Çölyak, PKU ve Otizm hastalarını bayramda unutmadı

Hediyeler, Türkiye genelinde bin 279 adrese ücretsiz olarak kargolanmaya başladı. Hediye paketlerinden yararlanmak için İHE’ye hastalık raporuyla başvurmak yeterli. Geçmişte sadece dini bayramlarda yapılan bu hizmete, yeni dönemde yılbaşı da eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu Ramazan Bayramı’nda da gultensiz gıda tüketme zorunluluğu olan yurttaşları unutmadı. Çölyak, otizm ve fenilketonüri (PKU) hastalarına özel bayram hediyesi paketleri hazırladı. Hediye paketleri, belirlenen adreslere ücretsiz olarak kargolanmaya başladı. Geçmişte sadece dini bayramlarda yapılan bu hizmete, yeni dönemde yılbaşı da eklendi. Bir gelenek haline gelen hediye paketi gönderme hizmetinin alanı genişletildi. 

Halk Ekmek (İHE), bayram hediyelerini yalnızca İstanbul ile sınırlı tutmuyor. Çölyak, PKU ve otizmliler için hazırlanan özel beslenme ürünlerini içeren hediye paketlerini, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. 

FARKLI GRUPLARA FARKLI PAKETLER

Hazırlanan hediye paketlerinde glütensiz ve düşük proteinli ürünler bulunuyor. Her iki beslenme grubu için ayrı, ayrı hediye paketleri hazırlandı. Çölyaklılar için özel üretilen ürünler bir pakette toplandı. PKU'lu bireyler için de düşük proteinli ürünlerin bulunduğu ayrı bir paket hazırlandı.

Çölyaklılar için hazırlanan hediye paketinde hepsi gultensiz olmak üzere bir paket nişastalı karışım, beş ekmek, kurabiye, çikolata ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram mesajı bulunuyor. 

Düşük proteinli beslenme grupları için hazırlanan pakette ise hepsi düşük proteinli, gultensiz olmak üzere nişastalı karışım, beş ekmek, çikolata ve Başkan İmamoğlu’nun bayram kutlaması yer almakta. 

BİN 279 HEDİYE PAKETİ

İHE Edirnekapı Fabrikası Müdürü Burak Sanga, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: 

“İstanbul Halk Ekmek olarak gultensiz ürünler tüketmek zorundaki çölyak, fenilketonüri ve otizmli bireyler için farklı ürün alternatiflerimiz bulunuyor. Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye’nin 81 ilindeki farklı noktalara bin 35 adet çölyaklılar, 244 de düşük proteinli gruplar için toplamda bin 279 hediye paketi göndereceğiz. Bu vatandaşlarımız, her zaman Halk Ekmek’in ürünlerini tüketen vatandaşlar. Bizim online sitemizde zaten 81 ile göndermiş olduğumuz ürünler mevcut. Vatandaşlarımız, bu hediye paketleri için tabi ki Halk Ekmek’e başvuru dilekçesi ve raporlarını ulaştırarak bu durumdan faydalanabiliyorlar.”

Anahtar Kelimeler:
İBBÇölyakPkuOtizmHalk Ekmek
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