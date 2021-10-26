Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB'den kamuda bir ilk | Blokzincir projesi

İBB, dünyanın son teknolojik altyapılarından olan BlokZincir uygulamasını İstanbul’da hayata geçiriyor.

26 Ekim 2021 Salı 17:04
İBB'den kamuda bir ilk | Blokzincir projesi

İBB'den kamuda bir ilk | Blokzincir projesi

İstanbulluların İBB’den aldıkları tüm hizmet verileri, güvenli bir şekilde kaybolmadan saklanabilecek. Vatandaşlar ise bu verilerin saklı olduğu dijital bir cüzdana sahip olacak. Türkiye’de kamudaki ilk uygulama olacak BlokZincir Projesi, dünyanın en önemli teknoloji otoritelerinden olan International Data Corporation’dan (IDC ) birincilik ödülü aldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2050 vizyonunda önemli bir yere sahip olan ‘akıllı şehir’ uygulamalarında önemli bir adım daha attı. İBB, dünyanın son gelişmiş teknolojilerinden olan BlokZincir (Smartus)  Projesini İstanbul’da hayata geçirmek hazırlığında. BlokZincir projesiyle vatandaşların belediyeden aldığı hizmetlere dair tüm verileri güvenli bir şekilde saklayacak. 

VATANDAŞLARA DİJİTAL CÜZDAN

Proje kapsamında, İstanbullulara dijital cüzdan hizmeti sunulacak. Böylece, vatandaşlar hizmet aldıkları birimlerdeki tüm verilere kolaylıkla ulaşabilecekler. BlokZincir Projesi sayesinde, özellikle evrak ve belge temini konusunda vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacak. 

Proje ilk etapta İSKİ, İGDAŞ ve İSMEK’te hayata geçirilecek. Vatandaşlar, İSMEK’lerdeki kurs sertifikalarını dijital cüzdanlarında saklayarak belgelerini güvenle koruyabilecekler. Aynı zamanda doğalgaz ve su aboneliklerini de bu teknoloji üzerinden gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar. 

İBB’nin bu çevrimiçi hizmetleri, KVKK’ya (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) uygun olarak vatandaşlara sunulacak. BlokZincir sayesinde aynı belgeler tekrar tekrar verilmek zorunda kalınmayacak, hem süreçten, hem basılı belgelerden hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak.

İBB’YE BÜYÜK TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ 

BlokZincir (Smartus) projesi, bilişim sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation’ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm 2021 ödüllerinde birincilik elde etti. 

IDC, dünya genelinde 57 yıllık deneyimi ve 110’dan fazla ülkede  teknoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen, bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri.  İBB, BlokZincir (Smartus) uygulamasıyla, Future of Work -  İşin Geleceği kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünü aldı. 

Anahtar Kelimeler:
BlokzincirIbb BlokZincir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akbank güçlü sermayesiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor
Akbank güçlü sermayesiyle ekonomiye desteğini sürdürüyor
İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021
İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021
Z kuşağının geliri yüzde 140 artacak
Z kuşağının geliri yüzde 140 artacak
TMSF, Aynes Gıda ihalesini onaylamadı
TMSF, Aynes Gıda ihalesini onaylamadı
Lüleburgaz | Belediyenin tarlasından halkın sofrasına!
Lüleburgaz | Belediyenin tarlasından halkın sofrasına!
Kriz tatlıya bağlandı, borsa yükseliyor
Kriz tatlıya bağlandı, borsa yükseliyor
IAB Türkiye'de 10. yılını kutladı
IAB Türkiye'de 10. yılını kutladı
KVKK İçin Teknoloji Şirketlerinden Destek Alın
KVKK İçin Teknoloji Şirketlerinden Destek Alın
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yurt içi gündem yoğun
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Yurt içi gündem yoğun
Doların ipi koptu gidiyor | 9.7
Doların ipi koptu gidiyor | 9.7

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim