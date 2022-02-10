İBB duyurdu | Halk ekmeğe zam geldi
Elektrik ve un fiyatlarındaki artış ucuz ekmek üreten kamu kurumlarını da vurdu. İBB Halk ekmlek fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. İstanbul Belediyesi, Halk Ekmek’te satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatının 2 liraya yükseltildiğini duyurdu. 250 gramlık ekmek bugüne kadar 1 lira 25 kuruştan satılıyordu.
"2 TL'den satılacak"
İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."
İBB Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulan 250 gram normal ekmek, Cuma gününden itibaren 2 TL’den satılmaya başlayacak.— İBB Haber (@ibbhaberleri) February 9, 2022