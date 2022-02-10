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İBB duyurdu | Halk ekmeğe zam geldi

İBB, cuma gününden itibaren 1.25 TL'den satılan 250 gramlık ekmeğin satış fiyatının 2 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:38
İBB duyurdu | Halk ekmeğe zam geldi

İBB duyurdu | Halk ekmeğe zam geldi


Elektrik ve un fiyatlarındaki artış ucuz ekmek üreten kamu kurumlarını da vurdu. İBB Halk ekmlek fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. İstanbul Belediyesi, Halk Ekmek’te satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatının 2 liraya yükseltildiğini duyurdu. 250 gramlık ekmek bugüne kadar 1 lira 25 kuruştan satılıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından 11 Şubat tarihinden itibaren Halk Ekmek'te ekmeğin 2 TL'den satılacağını duyurdu.

"2 TL'den satılacak"

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."

Anahtar Kelimeler:
İBBHalk EkmekZam
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