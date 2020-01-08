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İBB Gemi atıklarını ekonomiye kazandırıyor

İBB, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin atıklarını kontrollü bir şekilde toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor. Çevreci projeyle bugüne kadar 1 milyon metreküp petrol türevi atık geri dönüştürüldü

08 Ocak 2020 Çarşamba 14:08
İBB Gemi atıklarını ekonomiye kazandırıyor

İBB Gemi atıklarını ekonomiye kazandırıyor


İBB, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin atıklarını kontrollü bir şekilde toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor. Çevreci projeyle bugüne kadar 1 milyon metreküp petrol türevi atık geri dönüştürüldü. Hem İstanbul hem çevre kazandı.


Deniz temizliğinde Türkiye ve dünyaya örnek olma çabasında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Boğaz ve Marmara kıyılarının temizliği için gemi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İstanbul’un 515 km uzunluğundaki kıyılarının 24 saat kameralarla denetlenmesinin yanı sıra gemi atıklarının toplanarak ekonomiye geri kazandırılması çalışmaları da önemli çevre yatırımları arasında yer alıyor.


Gemi atıklarının denize dökülmesini engellemek için yoğun çaba sarf eden İBB, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin atıklarını Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi’nde kabul ediyor. Gemilerden kaynaklı petrol ve petrol türevli atıklar geri kazanılarak tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Böylece, hem denizlerimizin kirlenmesinin önüne geçiliyor hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.


43 BİN GEMİDEN 1 MİLYON METREKÜP ATIK TOPLANDI


Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi, EUROSHORE Avrupa Atık Alımcılar Birliği üyesi olan İBB iştiraki İSTAÇ tarafından yönetiliyor. Boğaziçi’nde 13 gemi ve 3 kara tankeri ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. Gemilerden kaynaklanan atıklar, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kontrollü bir şekilde toplanarak geri dönüştürülüyor.


Tesiste yılda ortalama 110 bin metreküp sintine, slop, slaç gibi petrol ve petrol türevli atıklar fiziksel (susuzlaştırma) ve kimyasal işlemlerden geçirilerek arıtılıyor. Yapılan işlemler neticesinde yılda 20 bin metreküp atık yağ ekonomiye geri kazandırılıyor.


Bu çerçevede, 2005 yılından bu yana İstanbul boğazı ve limanlarını kullanan 43 bine yakın gemiden yaklaşık 1 milyon metreküpün üzerinde atık toplandı. Böylece İstanbul Boğazı’nın korunmasına önemli bir katkı sağlandı.


Gemilerden alınan çöp atıkları da Kemerburgaz, Odayeri ve Kömürcüoda’daki düzenli depolama alanlarında güvenle bertaraf ediliyor. Toplanan Pissu (zehirli sıvı maddeler), ambalaj ve yük atıkları ise kolektör ile İSKİ’nin en yakın atıksu arıtma tesisine ulaştırılıyor. Son teknolojinin kullanıldığı tesislerde arıtılan atıklar, çevreye zarar vermeden doğaya geri döndürülüyor.

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İBBIstanbul BoğazıDeniz TemizliğiHaydarpaşa Atık Kabul TesisiEUROSHORE Avrupa Atık Alımcılar Birliği
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