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İBB Hataylı üreticiden aldığı narenciyeyi İstanbul'a getirdi

Hataylı üreticilerden satın alınan narenciyeler Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocukların ailelerine ve İstanbullulara ulaştırıldı. 

14 Ocak 2024 Pazar 11:23
İBB Hataylı üreticiden aldığı narenciyeyi İstanbul'a getirdi







İBB Hataylı üreticiden aldığı narenciyeyi İstanbul'a getirdi


İBB, Hatay’da depremden etkilenen üreticileri desteklemek amacıyla toplamda 35.000 kg narenciye satın aldı. Alınan narenciyeler Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocukların ailelerine ve İstanbullulara ulaştırıldı. 

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hatay’da depremden etkilenen üreticileri desteklemeye yönelik olarak 17.500 kg limon ve 17.500 kg mandalina olmak üzere toplam 35.000 kg narenciye satın aldı.

Satın alınan mandalina ve limonlar sosyal ve ekonomik dezavantaj durumu gözetilerek 28 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbullulara ulaştırıldı.

ÇOCUKLARIMIZ DA UNUTULMADI 

Narenciyeler hanelerin yanı sıra Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerinde eğitim alan çocukların ailelerine de ulaştırıldı. Yine merkezlerde çocuklar ile yapılan limonata yapım etkinliği ile çocukların gelişimine katkıda bulunuldu.

Son Güncelleme: 14.01.2024 23:38
Anahtar Kelimeler:
HatayİBBNarenciyeHatal
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