İBB için özel yatırım semineri düzenlendi

Kamu Özel İş Birliği (KÖİ) modellerini, başka ülke deneyimlerini, yerleşmiş uluslararası standartları tanıtmak üzere, İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun (IFC) koordinasyonu ile İBB için uluslararası özel bir ‘webinar’ düzenlendi. İki hafta süren çevrimiçi seminerde, dünyanın farklı yerlerinden katılan finans uzmanları, KÖİ modelini tartıştı. İmamoğlu da “HIZRAY” projesinin finansmanı konusunda KÖİ’nin örnek bir model olabileceğini ifade etmişti.

İYA ve Dünya Bankası Grubu’nun bileşeni IFC iş birliği ile iki hafta süren Kamu-Özel İş Birliği ‘webinar’ programına Singapur, Myanmar, Avusturya, Mısır, İngiltere, Fas, Brezilya, Hırvatistan, Sırbistan, Filipinler ve İtalya’dan uluslararası finans uzmanları katılım gösterdi.

OLASI İŞ BİRLİKLERİ MODELLERİ ELE ALINDI

İYA inisiyatifinde, İBB için özel olarak tasarlanmış bu programda; Kamu Özel iş birliği modelleri, başka ülkelerin bu konudaki deneyimleri ve uluslararası standartlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Katılımın yoğun olduğu çevrimiçi seminerde, “Belediye KÖİ’lerine Giriş” ve “Belediye Projeleri ve Sektörleri” temaları altında; “Katı Atıklar”, “İçme suyu arzı, atık su arıtma ve yeniden kullanımı”, “Sağlık ve Eğitim” ile “Ulaşım Hizmetleri” konularının yansıra KÖİ Faaliyet Örneklerinden- Manila – Mısır- Belgrad ile Türkiye’de Belediye KÖİ’leri Yasal Çerçevesi – konuları ele alındı.

İYA’DAN “İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ” MESAJI

Toplantıda söz alan İYA CEO’su Nihat Narin, İstanbul Yatırım Ajansı’nın görevleri arasında, İstanbul’un yatırım ortamını dünyaya hakkıyla anlatmak olduğunu vurgulayarak, KÖİ modeli için İBB’nin iş birliğine hazır olduğunu söyledi. Narin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İBB İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER SÜRDÜRMEK KONUSUNDA İSTEKLİYİZ”

“Belediyemiz iştirakleri ve bağlı kuruluşları bünyesindeki yatırım projelerini hayata geçirebilmek için alternatif yatırım modellerini inceleyip değerlendirmeye almak İYA’nın çalışmaları arasında bulunmaktadır. Bu modellerin arasında dünyada ve Türkiye’de belli başlı yatırımlarda yaygın olarak kullanılan kamu-özel iş birliği modeli de bulunmaktadır. Bu nedenle, KOİ modelinin incelenip uygulanabilirliğinin değerlendirebilmesi için, bu alanda dünyada en yüksek deneyime sahip kurumlardan Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan IFC ile bir süredir görüşmekteyiz. Ajansımız, önümüzdeki dönemde KÖİ modeli ile yapılması düşünülebilecek yatırımların seçilmesi, planlanması, uluslararası arenada yatırımcılar, finansörler, aracı kurumlar ve hukukçular gibi bütün bileşenler ile koordinasyonunun sağlanması açısından, yatırım sürecinin her aşamasında destek vermeye hazırdır”

IFC Türkiye Ülke Müdürü, Arnaud Dupoizat ise konuyla ilgili, “Tüm dünyada, KÖİ’ler devletlerin teknolojik yeniliklerden yararlanmalarına ve özel sektörün yönetsel uzmanlığının artmasına yardımcı olurken diğer yandan önemli altyapı yatırımlarının artışına olanak sağlayıp, ekonomik büyümeyi de tetiklemektedir” açıklamasında bulundu ve İBB ile mevcut ilişkilerini güçlendirme konusunda istekli olduklarını sözlerine ekledi.

BAŞKAN İMAMOĞLU DA ‘AHLAKLI’ KÖİ MODELİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

HIZRAY için, KÖİ’nin önemli bir model olabileceğine dikkat çeken İmamoğlu, projenin finansmanı konusunda ise şu ifadelerde bulunmuştu:

“Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir proje, 4 yıl yapım süresi var ama projenin maliyetini de yap-işlet-devret modelinin en ahlaklı biçimiyle yapabileceğimiz kapasitesi var. Görüşmelerimiz de var. İzinlerini aldığımız takdirde çok iyi bir kredi kabiliyetiyle yapabileceğimiz kapasitemiz de var. Bunun altyapısını görüşmüş durumdayız. Hedefimiz 2021’in 6. ayında biz bu projeyi başlar hale getirmek istiyoruz. Yapımı da 4 yıl sürer.”

IFC HAKKINDA

Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC, gelişmekte olan pazarlarda özel sektörün büyümesine odaklı, en etkili küresel kalkınma kurumudur. IFC, 100’den fazla gelişmekte olan ülkede sermaye, uzmanlık ve nüfuzunu kullanarak pazarlar ve fırsatlar yaratmak için çalışmaktadır. IFC, aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve ortak refahı artırmak amacıyla özel sektörü güçlendirmek için gelişmekte olan ülkelerdeki özel şirketler ve finans kurumlarına 2020 mali yılında 22 milyar dolarlık yatırım yaptı.