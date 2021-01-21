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İBB'nin mobil ekmek büfelerine bakanlıktan yasak geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, dar gelirli yoksul aileler için yollara çıkardığı mobil ekmek satış büfelerine bakanlıktan yasaklama geldi.

21 Ocak 2021 Perşembe 22:54
İBB'nin mobil ekmek büfelerine bakanlıktan yasak geldi

İBB'nin mobil ekmek büfelerine bakanlıktan yasak geldi


Tarım ve Orman Bakanlığı, ekmek satışına ilişkin yayımladığı genelge ile seyyar araçlarda ekmek satışını yasakladı. Bu karar ile İBB tarafından 29 ilçede faaliyete geçen 40 ekmek büfesi artık satış yapamayacak. İBB Ekmek büfeleri, şehit ve gazi yakınları ile geliri olmayan kadınların satış yaptığı küçük işletmeler haline getirilmesi planlanıyordu. İBB önümüzdeki günlerde 29 ilçede 350 halk ekmek büfesi açmaya hazırlanıyordu.

İBB'den yapılan son  dakika açıklamasında ise, bakanlığın yasak kararına rağmen, mobil halk ekmek büfelerinde vatandaşa ekmek satışına devam edileceğini duyurdu.

BİR HAFTA SONRA YASAK GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyelerinin karşı çıktığı uygulamaya sonunda Ankara el koydu. İBB'nin yenilikçi her yatırımını engelleyen AKP ve MHP'li meclis üyelerinin gücünün yetmediği yerde, ilgili bakanlıkların devreye girmesi dikkat çekiyor. Son olayda Tarım ve Orman Bakanlığın yayımladığı genelge ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil ekmek büfelerinde başlattığı ekmek satışı da yasaklanmış oldu.

Genelgede ekmek üretimi yapan iş yerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerektiğini ifade edilerek "Pazar dışında seyyar araçlarda manav, kasap veya sokaklarda ambalajlı ya da ambalajsız ekmek, ekmek çeşitleri ve pide satışına izin verilmemesi" kararı alındığı bildirildi. 

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak karara tepki gösterdi. Paylaşımında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi etiketleyen Özkan, "Halkın ekmeğiyle oynamak gaflettir, dalalettir. Vatandaşa ihanettir. Bunun hesabını sandıkta ödeyeceksiniz. Halkın ekmeğinden elinizi çekin" dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB’nin talebine rağmen Belediye Meclisi’nde AKP ve MHP'nin kabul etmemesi nedeniyle yeni Halk Ekmek büfeleri açılamamış, bunun üzerine İBB 40 noktaya ‘Mobil Halk Ekmek Büfesi’ kurmuştu.

Son dakika: Tarım ve Gıda Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, kararın mobil ekmek büfelerini kapsamadığını duyurdu.

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Son Güncelleme: 22.01.2021 13:22
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İBBMobil EkmekEkmek Büfesi
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