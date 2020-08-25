

İBB organik atıkları kaynağında ayrıştırarak enerji üretecek

Yeni yılda açılacak biyometanizasyon tesisi için restoran, kafe, otel, hastane, yemekhane, pazar yerleri ve catering firmalarının organik atıklarını kaynağında toplamak için ön talep alınmaya başlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), depolama sahalarına daha az atık gönderilmesi ve kapasitelerinin daha verimli kullanılması amacıyla organik atıklara yönelik yeni çözümler üretiyor. Yalnızca organik atıkların işleneceği ve bu atıkların enerjiye dönüşeceği Eyüpsultan Kemerburgaz Biyometanizasyon (Atık Yakma ve Enerji Üretim) Tesisi’nin yapımı hızla sürüyor.



Son teknolojiyle çevreye verilen zararın önüne geçecek tesisin ilk etabı yıl sonunda, tamamı ise 2021’in ikinci çeyreğinde hizmete alınacak. Yılda 8 bin saat kesintisiz hizmet verecek şekilde kurulan tesis tamamlandığında, günde 3 bin ton katı atık işleme kapasitesine sahip olacak. Devreye girdiğinde 1 milyon 400 bin kişinin günlük gereksinimine denk miktarda elektrik enerjisi üretilecek tesis, atık işleme kapasitesi açısından Avrupa’nın en büyüğü olacak.



Tesisin yapımı ile mevzuata göre depolanarak bertaraf edilen organik (biyobozunur) atık miktarının 2025 yılına kadar yüzde 35 oranına indirilmesi ve evsel atıkların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan organik atıkların değerlendirilmesi sağlanacak.

Yakılan atıkların ısısı, 78 megavat/saat kapasiteli buhar türbinine gönderilerek burada elektrik enerjisine dönüştürülecek. Elde edilen enerji ile tesisin tüm iç gereksinimleri karşıladıktan sonra ulusal elektrik şebeke ağı beslenecek.



Organik atıkların bertarafı amacıyla kurulan tesiste ortaya çıkan bir diğer yan ürün ise katı ve sıvı gübre olarak kullanılabilen fermente ürünü olacak. Fermantasyon işlemi sonucu oluşan çamur susuzlaştırılarak katı kısım kompostlaştırma işlemiyle gübreye çevrilecek. Sıvı kısım da içerdiği yüksek miktardaki azot nedeniyle sıvı gübre olarak değerlendirilebilecek.



Organik atıklar kapalı ortamda bozunduğundan (ışınım salarak değişikliğe uğramak), daha az koku oluşan tesiste, bu değişimden yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogaz üretimi de gerçekleştirilecek.



Tesis; restoranlar, kafeler, pazar yerleri, oteller, hastaneler, yemekhaneler, catering firmalarındaki gibi içerisinde yüksek oranda organik atık bulunan evsel atıkların ve imha edilmesi gereken gıda maddelerinin bertaraf edilmesine de hizmet edecek. Böylece, depolama sahalarında toplanarak bertaraf edilen bu atıkların, daha teknolojik bir yöntemle bertaraf edilmesi amaçlanıyor.



İBB; bu kapsamda Avrupa’nın en büyük tesisinde organik atıkları kaynağında toplamak için bu ürünlerin satıldığı ve yemek yapılan işyerlerine yönelik ön talep toplamaya başladı. Organik atık Ön Başvuru Formuna https://atikyonetimi.ibb.istanbul/organik-atik-basvuru-formu/ linkinden ulaşılabilir.