Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB, Ramazan Ayı'nda 210 bin aileye ulaşacak

Ramazan Ayı boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 bin haneye gıda kolisi 110 bin haneye ise nakit destek vermeyi hedefliyor

05 Mart 2024 Salı 10:25
İBB, Ramazan Ayı'nda 210 bin aileye ulaşacak






İBB, Ramazan Ayı'nda 210 bin aileye ulaşacak



İBB, Ramazan ayında da İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2000 TL’lik market kartı desteği, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlıyor. Bunların yanında 110 bin haneye de 2000 TL’lik nakit desteği devam ediyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Ayı öncesi ihtiyaç tespiti yaptığı 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırıyor.

2000 TL’LİK MARKET KARTI DESTEĞİ

İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2000 TL’lik market kartı desteği sağlıyor. İstanbullular söz konusu market kartlarını 1100’ün üzerinde farklı makette rahatlıkla kullanabiliyor.

100 BİN EVE GIDA KOLİSİ

Market kartları dışında yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye gıda kolisi yardımı yapılıyor. İçerinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolileri Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor.

Bunların yanında 110 bin haneye 2000 TL’lik nakit desteği de devam ediyor.

İhtiyaç sahipleri yardım talepleri için sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor.  Aynı zamanda 153 Çözüm Merkezi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.

Son Güncelleme: 05.03.2024 12:49
Anahtar Kelimeler:
İBBRamazan AyıRamazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacıbaşı Evital’de üst düzey atama
Eczacıbaşı Evital’de üst düzey atama
İnfo Yatırım’dan TradingView kampanyası
İnfo Yatırım’dan TradingView kampanyası
Enflasyon ne Şimşek dinledi ne de talimat
Enflasyon ne Şimşek dinledi ne de talimat
HEFA Group 84 ülkeye ihracat yapıyor
HEFA Group 84 ülkeye ihracat yapıyor
CERN İnovasyonlarını Türk Girişimcilerle Buluşturuyor
CERN İnovasyonlarını Türk Girişimcilerle Buluşturuyor
GAGİAD’ın yeni başkanı Yiğitcan Konukoğlu oldu
GAGİAD’ın yeni başkanı Yiğitcan Konukoğlu oldu
Tekfen, İlk Lisanslı RES Yatırımı İçin Hisse Devir Sözleşmesi İmzaladı
Tekfen, İlk Lisanslı RES Yatırımı İçin Hisse Devir Sözleşmesi İmzaladı
Elektriğe yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz
Elektriğe yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz
Sabancı Vakfı Hibe Programı’na 250’den Fazla Başvuru Yapıldı
Sabancı Vakfı Hibe Programı’na 250’den Fazla Başvuru Yapıldı
Sarsılmaz ENFORCE TAC 2024 fuarına katılıyor
Sarsılmaz ENFORCE TAC 2024 fuarına katılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim