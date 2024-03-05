İBB, Ramazan Ayı'nda 210 bin aileye ulaşacak





İBB, Ramazan ayında da İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2000 TL’lik market kartı desteği, 100 bin haneye de gıda kolisi desteği sağlıyor. Bunların yanında 110 bin haneye de 2000 TL’lik nakit desteği devam ediyor…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan Ayı öncesi ihtiyaç tespiti yaptığı 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırıyor.

2000 TL’LİK MARKET KARTI DESTEĞİ

100 BİN EVE GIDA KOLİSİ

İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğü, İstanbul’da ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2000 TL’lik market kartı desteği sağlıyor. İstanbullular söz konusu market kartlarını 1100’ün üzerinde farklı makette rahatlıkla kullanabiliyor.

Market kartları dışında yine temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye gıda kolisi yardımı yapılıyor. İçerinde 14 kalem malzeme bulunan gıda kolileri Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılıyor.

Bunların yanında 110 bin haneye 2000 TL’lik nakit desteği de devam ediyor.

İhtiyaç sahipleri yardım talepleri için sosyalyardim.ibb.gov.tr adresine başvurabiliyor. Aynı zamanda 153 Çözüm Merkezi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebiliyor.