Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB, Ruhsatlı yapıların dönüşümünü kolaylaştırıyor

İBB Meclisi, İstanbul’daki ruhsatlı yapıların dönüşümünün önünü açacak önemli bir karara imza attı. Oy birliğiyle alınan kararla, riskli veya yıkılan binaların, yapıldığı dönemdeki imar planındaki kat sayısına göre yeniden yapılmasının önü açıldı. 

11 Kasım 2021 Perşembe 12:02
İBB, Ruhsatlı yapıların dönüşümünü kolaylaştırıyor

İBB, Ruhsatlı yapıların dönüşümünü kolaylaştırıyor


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), Kasım ayı toplantılarının ikinci birleşiminde şehir genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak önemli bir karar aldı. İstanbul’daki 28 ilçeyi kapsayan karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Mecliste, daha önce de 8 ilçe için aynı karar alınmıştı. Kadıköy ilçesi için aynı plan notlarının hazırlandığı ve yakında İBB Meclisi’nin gündemine taşınacağı belirtildi. Fatih ve Adalar ilçeleri SİT (koruma alanı) olması, Esenyurt’ta ise imar planları mahkeme kararı doğrultusunda iptal edildiği için kapsam dışı bırakıldı. 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’nda ön görünümde kalan binalar da yine kararın dışında tutuldu.

“Meri Nazım İmar Planlarına ve Riski Yapılara İlişkin Plan Notu” onayı ile binaların yapıldığı dönemdeki imar planına göre yeniden inşa edilebilmesinin önü açıldı. İstanbul’daki 36 ilçede 211 imarı plan kapsamındaki yaklaşık 300 bin hektarlık alandaki yapılar uygulamadan yararlanabilecek.

Kararda, “Tehlike arz etmesi sebebiyle boşaltılan, ilgili idaresinde yıkılan veya yıkılacak yapılar ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış, ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi alan yapılar için talep edilmesi durumunda, meri imar planı şartlarının korunması kaydıyla, ruhsatlarında veya izin belgelerinde yazan toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göne yapılır” ifadeleri yer aldı. 

Kararla; otopark, sığınak ve ortak alanlar, inşaat alanına dahil edilmedi. Su havzası veya park, okul, hastane, yol gibi donatı alanında kalan binalar ile 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar ise, alınan kararın dışında bırakıldı. Uygulamanın, zemin etüt raporları doğrultusunda ve kurum görüşleri alınarak yapılması da ön şart olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
İBBRuhsatInşaat Ruhsatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?
Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?
Osman Şenay | Bordro Outsource Hizmeti Hata Riskini Ortadan Kaldırıyor
Osman Şenay | Bordro Outsource Hizmeti Hata Riskini Ortadan Kaldırıyor
Vergi ve kesintilerle enflasyonla mücadele
Vergi ve kesintilerle enflasyonla mücadele
 ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankası Başkanları bir arada
 ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Merkez Bankası Başkanları bir arada
Kıl Aba Sibirya Soğuklarına kalkan oluyor
Kıl Aba Sibirya Soğuklarına kalkan oluyor
Palandöken | Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilsin
Palandöken | Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilsin
Koç Holding | Yılın ilk 9 ayını 223.6 Milyar TL gelirle kapattı
Koç Holding | Yılın ilk 9 ayını 223.6 Milyar TL gelirle kapattı
EYT son durum | Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeniden umutlandı
EYT son durum | Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeniden umutlandı
Asgari ücret ne olacak? Çalışanlar zam alabilecek mi?
Asgari ücret ne olacak? Çalışanlar zam alabilecek mi?
Yılda iki Ömerli Barajı kurtaran yatırım | Türk mühendisleri geliştirdi
Yılda iki Ömerli Barajı kurtaran yatırım | Türk mühendisleri geliştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim