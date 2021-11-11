İBB, Ruhsatlı yapıların dönüşümünü kolaylaştırıyor



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), Kasım ayı toplantılarının ikinci birleşiminde şehir genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak önemli bir karar aldı. İstanbul’daki 28 ilçeyi kapsayan karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Mecliste, daha önce de 8 ilçe için aynı karar alınmıştı. Kadıköy ilçesi için aynı plan notlarının hazırlandığı ve yakında İBB Meclisi’nin gündemine taşınacağı belirtildi. Fatih ve Adalar ilçeleri SİT (koruma alanı) olması, Esenyurt’ta ise imar planları mahkeme kararı doğrultusunda iptal edildiği için kapsam dışı bırakıldı. 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’nda ön görünümde kalan binalar da yine kararın dışında tutuldu.

“Meri Nazım İmar Planlarına ve Riski Yapılara İlişkin Plan Notu” onayı ile binaların yapıldığı dönemdeki imar planına göre yeniden inşa edilebilmesinin önü açıldı. İstanbul’daki 36 ilçede 211 imarı plan kapsamındaki yaklaşık 300 bin hektarlık alandaki yapılar uygulamadan yararlanabilecek.

Kararda, “Tehlike arz etmesi sebebiyle boşaltılan, ilgili idaresinde yıkılan veya yıkılacak yapılar ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış, ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi alan yapılar için talep edilmesi durumunda, meri imar planı şartlarının korunması kaydıyla, ruhsatlarında veya izin belgelerinde yazan toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göne yapılır” ifadeleri yer aldı.

Kararla; otopark, sığınak ve ortak alanlar, inşaat alanına dahil edilmedi. Su havzası veya park, okul, hastane, yol gibi donatı alanında kalan binalar ile 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar ise, alınan kararın dışında bırakıldı. Uygulamanın, zemin etüt raporları doğrultusunda ve kurum görüşleri alınarak yapılması da ön şart olarak belirlendi.