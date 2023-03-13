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İBB Şirketlerine ödül yağdı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 6 iştirak şirketi, iş sağlığı güvenliği ve refah yönetimi konularında dünyanın önde gelen kuruluşlarından British Safety Council (BSC) tarafından ödüllendirildi. 

13 Mart 2023 Pazartesi 12:33
İBB Şirketlerine ödül yağdı

İBB Şirketlerine ödül yağdı


 

İBB iştirakleri İSFALT, Metro İstanbul, Şehir Hatları, İSTAÇ, İstanbul Enerji ve Spor İstanbul'un, sorumluluk alanlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi adına gerçekleştirdiği çalışmalar, BSC tarafından düzenlenen 2023 yılı Uluslararası İş Güvenliği ödüllerinde (International Safety Awards) başarılı bulundu. Tüm dünyadan binlerce şirketin başvurduğu, Türkiye'den ise 250'den fazla şirketin başvuru yaptığı yarışmanın sonuçları açıklandı.

SÜREÇLERİ “SIFIR İŞ KAZASI" HEDEFİ İLE YÖNETİYORLAR

Şirketler ödül başvuru süreçlerini, British Safety Council'in global partneri ve Türkiye operasyonları lideri Doğa HSE ile birlikte yürüttü. Ödül alan şirketler, sürekli olarak takip ettikleri ve uyguladıkları iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal gerekliliklerin üzerinde; birçok değişim, dönüşüm ve dijitalleşme projelerinin desteklediği "sıfır iş kazası" hedefi ile süreçlerini yönetiyor. Risk ve fırsat analizleri, farkındalık çalışmaları, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışabilmesi için yapılan uygulamalar ve sürdürülebilir İSG yaklaşımı ile yürütülen yazılım ve altyapı destekli eğitimler ödüllendirildi.

Ödül alan şirketlerin uygulamaları farklılaşmakla birlikte jüri, özellikle yapay zekâ tabanlı iş sağlığı ve güvenliği kültür anketi çalışmalarını, çalışma sahalarında IP kameralar üzerinden tehlike tespiti ve kişisel koruyucu donanımların kullanım durumunu anlık izleyen yapay zekâ destekli sistemin kullanılma başlanması konularını, güçlü yönler arasında görerek değerlendirmelerini yaptı. Ayrıca jüri, tüm bu çalışmalara ilave olarak, İSFALT AŞ tarafından yürütülen ve çalışanlarının refah gelişimi noktasındaki gereksinim ve aksiyonları önceleyen “Being Well Together“ projesini farklılaşan bir değer olarak kabul ve takdir etti. 

3 ŞİRKET EN ÜST KATEGORİDE ÖDÜL ALDI 

İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri olarak, odağımıza “insanı” koyarak süreçlerimizi yürütüyoruz. Bu minvalde, İngiltere Merkezli British Safety Council tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki, dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödüllerini kurumlarımıza kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Ödül jürisi tarafından yapılan değerlendirmede; İSFALT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları en üst kategori olan “Distinction” kategorisinde; İSTAÇ, İstanbul Enerji ve Spor İstanbul ise “Merit” kategorisinde ödüle layık görüldü” dedi.

“TEMEL ODAK NOKTAMIZ DAİMA İNSANDIR”

Yıldız, şöyle devam etti: 

“İBB iştirak şirketlerinde değişim ve dönüşüm çalışmalarına, İş Sağlığı ve Güvenliği konularını öncelikli konumlandırıyoruz. Tüm bu değişim adımlarında kurumlarımızın temel odak noktası daima insandır. Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini gözetecek adımlar atmak ve İSG ile ilgili tüm uygulamalarımızı sadece mevzuat gereği değil, güvenli bir çalışma ortamı yaratma ve çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alma bilinciyle hayata geçirmek önceliğimizdir. Bu yaklaşımımız sayesinde kurumlarımız olarak, yerel yönetim alanında, sağlık, güvenlik ve refah uygulamalarında öncü olarak örnek gösterilme vizyonumuz, yeni değişimler için motivasyon kaynağımızdır. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve teknolojik iyileştirmeler kadar bilinç düzeyimiz, tutumlarımız ve davranışlarımızla “Sıfır Kaza” hedefimize ulaşabilir ve bunu sürdürülebilir kılabiliriz. Global düzeyde en iyi uygulamaları referans aldığımız projelerimizle, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunmanın yanı sıra, yüksek refah düzeyini de hedefliyoruz.”    

Son Güncelleme: 13.03.2023 12:44
Anahtar Kelimeler:
şirketÖdülİBB
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