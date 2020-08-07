İBB verileri | İstanbul ithalatın zirvesini yaşadı

İstanbul ithalatın zirvesini yaşadı | İthalatın yarısı İstanbul'dan

Türkiye’de yıllık artış, ihracatta yüzde 15,7, ithalatta yüzde 8,3 kaydedildi; ihracatın yüzde 49’u, ithalatın yüzde 58’i İstanbul’da gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,3 olurken, dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 16,9 yükseldi. En fazla ihracat, 693 milyon dolar ile Birleşik Krallık’a; en fazla ithalat ise 1,27 milyar dolar ile Çin’den yapıldı. İhracatta motorlu kara taşıtları; ithalatta ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı ilk sırada yer aldı. İstanbul’da ilk 6 ayda 23 bin 74 yeni firma açılırken, 12 bin 252 firma kapandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel piyasaların değerlendirildiği Ağustos 2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Haziran ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

İhracatta yıllık artış yüzde 12,9

İhracat yıllık yüzde 12,9, aylık yüzde 33,4 artış göstererek 6 milyar 604 milyon 514 bin dolar oldu. Türkiye’deki toplam ihracat yıllık yüzde 15,7 artarken, ihracatın yüzde 49’u İstanbul’dan gerçekleşti.

İthalatın yüzde 58’i İstanbul’a

İstanbul’a yapılan ithalat, yıllık yüzde 19,9, aylık yüzde 29,8 artarak 9 milyar 534 milyon 62 bin dolara ulaştı. Türkiye ithalatı yıllık yüzde 8,3 artarken, İstanbul’un ithalattaki payı yüzde 58 olarak kaydedildi.

Dış ticaret hacmi aylık yüzde 31,3 arttı

Dış ticaret hacmi yıllık yüzde 16,9, aylık yüzde 31,3 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,5’den yüzde 69,3’e düştü. Türkiye’nin dış ticaret hacmi yıllık yüzde 11,5 artarken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,2’den yüzde 82,6’ya yükseldi.

En fazla ihracat Birleşik Krallık’a

Toplam ihracatın yüzde 10,5’i Birleşik Krallık’a gerçekleşti. Birleşik Krallık’a 693, Almanya’ya 608, Fransa’ya 373, İtalya’ya 294 ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 288 milyon ihracat yapıldı. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve ABD’ye yapılan ihracatta yıllık yüzde 30’luk bir artış gerçekleşirken, Fransa’ya yapılan ihracatta yüzde 10’luk bir azalış oldu.

İthalatın yüzde 13,4’ü Çin’den

En yüksek ithalat yüzde 13,4 ile Çin’den gerçekleşti. 1,27 milyar dolar ithalat gerçekleştirilen Çin’i sırasıyla; Almanya 999, Irak 593, Rusya Federasyonu 508 ve Birleşik Arap Emirlikleri 472 milyon dolar ile takip etti. Bu beş ülke, İstanbul’a gerçekleşen toplam ithalatın yüzde 40,4’ünü oluşturdu. Türkiye ithalatında, Haziran ayında yüzde 13,4 ile ilk sırayı Çin aldı. Çin’i sırasıyla Almanya, Irak, Rusya Federasyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

İmalat sanayii ihracatı yıllık 777 milyon dolar arttı

İstanbul’da ihracatın yüzde 98,3’ü imalat sanayiinde gerçekleşti. İmalat sanayii ihracatında yıllık 777 milyon dolarlık bir artış gözlendi. En yüksek ihracatın gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu ise 864 milyon dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; kürk hariç giyim eşyası imalatı 659, değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 516, ana demir ve çelik imalatı 496 ve ev aletleri imalatı 356 milyon dolar ile takip etti. Motorlu kara taşıtları imalatı ihracatında yıllık yüzde 13,6’lık bir azalış gerçekleşirken, diğer dört ekonomik faaliyet kolunda artış kaydedildi.

İthalatın yüzde 92,5’i imalat sanayiinde

İthalatın yüzde 92,5’i imalat sanayiinde gerçekleşti. İmalat sanayii ithalatında yıllık 1,5 milyar dolarlık bir artış gözlendi. En yüksek ithalatın yaşandığı ekonomik faaliyet kolu ise 2,1 milyar dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; motorlu kara taşıtları 682, ana demir ve çelik 441, iletişim donanımları 358 ve eczacılıkla ilgili ürünlerin, tıbbi kimyasal ve bitkisel ürünlerin imalatı 349 milyon dolar ile takip etti. Haziran ayında değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı bir önceki yıla göre yüzde 166,7, iletişim donanımlarının imalatı alanında yapılan ithalat ise yüzde 121,9 arttı.

İlk altı ayda 12 bin 252 firma kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre, 2019 Haziran sonu itibariyle 22 bin 486 yeni firma faaliyet göstermeye başlarken, 2020 yılında bu rakam, 23 bin 74’e yükseldi. 2 bin 634 adet yabancı sermayeli şirket kurulurken, uyruğa göre bakıldığında İran vatandaşları en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul’da 2020 yılı Haziran ayı itibariyle kapanan ve tasfiye edilen firma sayısı ise bir önceki yıla göre artış göstererek 12 bin 252 olarak gerçekleşti.

Reel Piyasalar Ağustos 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden yararlanıldı.