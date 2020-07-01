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İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi

Mayıs ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular yüzde 14,1 artarak 926 bin 743’e ulaştı. 

01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:32
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi

İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvuruların yüzde 54,8’i bilgi istemi, yüzde 37,2’si talep amaçlı oldu. En fazla talep, erzak kolisi, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda; en fazla şikâyet ise ulaşım alanında gerçekleşti. Başvuruların yüzde 84,7’si çözüme kavuşturulurken, şikâyet başvurularında çözüm süresi ortalama 5,4 gün oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Mayıs ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme sonuçları şöyle:

Beyaz Masa’ya başvuru bir önceki aya göre yüzde 14,1 arttı

Bir önceki aya göre yüzde 14,1 artan toplam başvuruların yüzde 10’u şikâyetlerden, yüzde 37,2’si taleplerden, yüzde 52,8’i bilgi istemlerinden meydana geldi. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 23’ü İGDAŞ, yüzde 20,7’si İSKİ, yüzde 56,3’ü diğer alanlarda gerçekleşti.

Mayıs ayında, İGDAŞ ve İSKİ başvurularında artış kaydedildi.

İGDAŞ şikâyet başvuruları yüzde 7,3 ile ilk beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Talep başvuruları ise yüzde 10,4 ile beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İSKİ başvurularında, bilgi istemi yüzde 49,9, şikâyet yüzde 3,4 ve talep yüzde 46,7 olarak kaydedildi.

Başvuruların yüzde 84,7’si çözüme kavuştu

BEYAZ MASA’ya gelen toplam 926 bin 743 başvurunun yüzde 84,7’si çözüme kavuşturuldu. Bilgi istemi başvurularının yüzde 96,7’sine, şikâyet başvurularının yüzde 6,3’üne, talep başvurularının ise yüzde 14,5’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) dışında kalan başvurularda, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 16,6 gün iken talep başvurularında ise 11,1 gün olarak tespit edildi.

Şikâyet başvurularında ortalama çözüm süresi 5,4 gün oldu

Anlık çözümler dışarıda bırakıldığında, şikâyet başvurularının yüzde 14,6’sı bir günde, yüzde 33,2’si 2-3 günde, yüzde 32,2’si 4-7 günde, yüzde 20,1’i ise bir haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.

En fazla şikâyet ulaşım alanında

Mayıs ayında BEYAZ MASA’ya gelen şikâyetlerin yüzde 34,5’i ulaşım, yüzde 27,5’i sosyal destek hizmetleri ile ilgili oldu. Bilgi isteminde yüzde 42 ile ulaşım; talepte yüzde 80 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı.

Bir önceki aya göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerde yüzde 2,4’lük azalış göze çarparken sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 21 bin 722 azalışla 186 bin 420 oldu.

En fazla şikâyet Esenyurt ve Bahçelievler’de

Toplam şikâyetlerin yüzde 5,73’ü Esenyurt, yüzde 5,55’i ise Bahçelievler ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt (yüzde 6,61), Bahçelievler (yüzde 5,84) ve Fatih (yüzde 5,46); talep başvurularında ise Esenyurt (yüzde 10,95), Bağcılar (yüzde 5,17) ve Küçükçekmece (yüzde 5,15) şeklinde kaydedildi.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih (yüzde 7,03), Kadıköy (yüzde 5,64), Bahçelievler (yüzde 4,80), Ümraniye (yüzde 4,48) iken; sosyal desteklere ilişkin taleplerde ise Esenyurt (yüzde 12,60), Sultangazi (yüzde 5,60), Küçükçekmece (yüzde 5,39), Bağcılar (yüzde 5,32) ilçeleri öne çıktı.

Sosyal destek talepleri ilk sırada yer aldı

Erkeklerde denetim, sosyal yardımlar ve güzergâh ihlali başlıca şikâyet konularını oluştururken kadınlarda sosyal yardım, denetim ve İstanbulkart Gıda şikâyetleri yoğunluk gösterdi.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, sosyal yardım ve askıda fatura; kadınlar ise sosyal yardım, anlık otobüs bilgisi ve askıda fatura ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerde Esenyurt, Ümraniye ve Pendik; İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Pendik, Beşiktaş ve Sultangazi öne çıktı

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç, fatura ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları ve su kesintisi listenin başında yer aldı.

İBB BEYAZ MASA Mayıs 2020 İstatistik Bülteni bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 

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