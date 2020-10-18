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İBB, Yeni taksi sistemini tanıtacak

İBB, 20 Ekim’de düzenleyeceği toplantıyla, UKOME’de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni taksi yönetim sisteminin detaylarını, esnafa ve basın mensuplarına tanıtacak.

18 Ekim 2020 Pazar 21:10
İBB, Yeni taksi sistemini tanıtacak

İBB, Yeni taksi sistemini tanıtacak


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Eylül’deki UKOME toplantısında, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uygulama-Araştırma Merkezinin “İstanbul Taksi Sisteminin İncelenmesi ve Gelecek İçin Stratejik Yaklaşımlar Hakkında Teknik Raporu” doğrultusunda hazırladığı teklifi sunmuştu.


Mevcut 17 bin 395 taksiye ilk etapta 6 bin yeni taksi ilave edilerek toplam taksi sayısının 23 bin 395’e çıkarılmasını hedefleyen “Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi” konulu teklif, UKOME’de görüşülerek, alt komisyon tarafından değerlendirildikten sonra tekrar gündeme getirilmesine karar verilmişti.

İBB, İTÜ raporu haricinde; “Dijitalleşme Çağında Taksiler” konu başlıklı Kaan Yıldızgöz’e ait Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) raporu ile “Taksi Yönetim Sistemi” konu başlıklı TUYS raporları da teklifine altlık olarak sunmuştu.


İBB’nin İstanbul’daki taksi taşımacılığına yönelik yeni sistemi anlatacağı Taksi Sistemi Bilgilendirme Sunumu, 20 Ekim Salı günü saat 10:00’da 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak. Toplantıya, taksi sektöründeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, ilgili esnaf odaları ve basın mensupları davet edildi.

Anahtar Kelimeler:
İBB
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