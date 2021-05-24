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İBB Yeşilpınar'da dönüşüm projesinin temelinı atıyor

KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşil Pınar Evleri’nin temel atma töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:43
İBB Yeşilpınar'da dönüşüm projesinin temelinı atıyor

İBB Yeşilpınar'da dönüşüm projesinin temelinı atıyor

İBB, İstanbul’da mülkiyet problemi olan tüm alanlar için örnek teşkil edecek dönüşümü başlatıyor. Riskli yapılarda yaşayan hak sahipleri, yerinde dönüşüm projesiyle yeni evlerine kavuşuyor.  Tüm donatılarının mahalleliye açık olacağı KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşil Pınar Evleri’nin temel atma töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Yeşilpınar Mahallesi’ndeki dönüşümü başlatıyor. İBB iştiraki KİPTAŞ’ın açık ve şeffaf bir şekilde yönettiği, hak sahiplerinin tamamıyla anlaştığı yerinde dönüşüm projesi hayata geçiriliyor. Yaklaşık 50 yıldır mülkiyet problemi olan sahada inşa edilecek KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşil Pınar Evleri’nin yapımına, 25 Mayıs Salı günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve hak sahiplerinin katılımıyla başlanıyor.

TÜM HAK SAHİPLERİYLE UZLAŞILDI 

Projenin yapılacağı arsa önceki KİPTAŞ yönetimi tarafından 14 milyon 227 bin lira bedelle satışa çıkarıldı. 2019’da  göreve gelen yeni yönetimi ise satış kararını iptal ederek yerinde dönüşüm projesi için çalışmaya başladı. 2 Aralık 2019 tarihinde mahallede Uzlaşma Ofisi açıldı. Sözleşmelerde imza aşamasına geçildi. Anlaşma sağlanan vatandaşlar birer birer riskli yapılardan tahliye edildi. Taşınma ve kira yardımları yapılmaya başlandı. Gerçekçi ve somut bir çözüm ile uzlaşma süreçleri 18 ay içerisinde tamamlandı. Her bir hak sahibi ile uzlaşıldı.  

KİPTAŞ, sürece mahallelileri dahil ederek, sakinlerin yıllardır yaşadıkları bölgeden uzaklaşmamasını hedefledi. Uygulanacak proje ile yaratılacak değere, bölge insanını paydaş edecek bir dönüşüm modeli için oldukça şeffaf bir süreç yönetti.  17 Ağustos 2020’de, Marmara Depremi’nin yıldönümünde sahada tahliye edilen tek katlı yapıların yıkım süreci başladı. Yıkımlardan önce tüm yapılarda asbestli malzemelerin tespiti ve söküm işlemleri gerçekleştirildi.

EYÜPSULTAN’A DEĞER KATACAK BİR PROJE İNŞA EDİLECEK

KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşil Pınar Evleri ile tasarım odaklı, yoğun yapılaşmadan uzak, sosyal donatıları ve yeşil alanları ile bölgeye değer katacak bir proje inşa edilecek. Yüzde 60’ı yeşil alandan oluşan, çocuk parkları ve toplanma alanları bulunan açık bir site tasarlanacak. Proje kapsamında kreş, kütüphane ve aile sağlığı merkezi yapılacak. Tüm alanlar duvarların ardında kalmayıp Eyüpsultan Yeşil Pınar Mahallesi’ndeki herkese açık olacak.

PROGRAM: Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni

TARİH: 25 Mayıs 2021

YER: Yeşilpınar, Gençlik Sk. No:18, 34065 Eyüpsultan/İstanbul

SAAT: 11.00

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İBBYeşilpınarKentsel DönüşümlYeşil Pınar Evleri
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