İBB’den büyük konut hamlesi

Son 3,5 yılda 9 bin 190 daire ve ticari birimi bitirerek hak sahiplerine teslim eden İBB, toplam 16 binin üzerinde birimden oluşan konut projelerini hayata geçiriyor.

Başkan Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri arasında yer alan sosyal konut projelerinde, 3,5 yılda önemli mesafeler kat edildi. Ağustos 2019’da göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İştiraklerinden KİPTAŞ’ın yeni yönetimi, 12 proje kapsamında 4.498 konutun temelini attı. 11 ayrı proje kapsamında ise 9.190 bağımsız birimi tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti.

AĞIRLIK SOSYAL KONUTA

Şirketin kuruluş misyonuna uygun olarak sosyal konut projelerine ağırlık verdiklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Toplam 7.047 bağımsız birimden oluşan 20 projenin çalışmaları yürütülüyor. 3.121 konutun temelinin kısa sürede atılması için süreçler ilerliyor. KİPTAŞ, 31 proje kapsamında 14.999 konut olmak üzere 16.237 bağımsız birim inşa etti, ediyor” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Silivri 4. Etap ve Tuzla Meydan Evler sosyal konut projesini KİPTAŞ’ın tarihinde ilklere imza atarak 6 ay erken teslim ettiklerine dikkat çeken Ali Kurt son olarak Tuzla Aydınlık Evler’i ise 1 yıl erken teslim ederek şirket tarihinde bir rekora imza atıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şeffaf bir yönetimle İstanbul’daki riskli alanları dönüştürmek ve konut ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma içindeyiz. 2020 yılında temelini attığımız sosyal konut projeleri ile stok konutların satışında, pandemi sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını ayrıcalıklı grup olarak belirledik. İstanbul’da evi olmayan sağlık çalışanlarını öncelikli olarak ev sahibi yaptık.”

İSTANBUL YENİLENİYOR

Ali Kurt, İBB’nin İstanbul'da risk altındaki konut stokunun güvenli, depreme dayanıklı, çevreyle dost yapılara dönüştürülmesi amacıyla başlattığı İstanbul Yenileniyor platformunun da yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. İstanbul Yenileniyor’a bugüne kadar 39 ilçedeki 641 mahalleden toplam 8.156 başvuru geldiğini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü, “Başvurular; 169 bin 930 bağımsız birimde, 155 bin 102 konut ile 14 bin 828 ticari birimi ve yaklaşık 620 bin 408 vatandaşı kapsıyor” dedi.

İstanbul Yenileniyor kapsamında; Kadıköy ve Beşiktaş’ta iki riskli tek yapı tahliye edilip yıkıldığını ve yeni projelerin temelinin atıldığını aktaran Kurt, “Kartal, Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Fatih’te tek ve çoklu yapılardan oluşan alanlarda kısa süre içinde yenileme projelerinin temelini atmayı hedefliyoruz. Uzlaşma sürecinde olan 171 başvuru var. Bunlar 22 ilçe ve 74 mahalleden. 5.624 bağımsız birimde 5.328 konut, 296 ticari birimden oluşuyor ve 21.312 kişiyi kapsıyor” bilgisini paylaştı.

TESLİM EDİLEN PROJELER

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları (1.396 Konut + 50 Ticari Birim) Sosyal Konut

KİPTAŞ İzmit Çınar Evler (143 Konut + 5 Ticari Birim) Sosyal Konut

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler (149 Konut + 9 Ticari Birim) Sosyal Konut

KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler (321 Konut + 22 Ticari Birim) Sosyal Konut

Silivri 3. Etap Konutları (1.513 Konut + 7 Ticari Birim) Sosyal Konut

Pendik Yeşilce Aydos Evleri (331 Konut) Sosyal Konut

Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm (2.269 Konut + 204 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

Okmeydanı 1. Etap (Van Blokları) (130 Konut) Kentsel Dönüşüm

Fikirtepe Vartaş-1 (1.101 Konut + 33 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

Locamahal Veli Efendi Konutları (1.262 Konut + 77 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

Referans Başakşehir Vadi (87 Konut + 81 Ticari Birim) Kaynak Geliştirme

İNŞAATI DEVAM EDEN PROJELER

We Haliç: Gaziosmanpaşa (687 Konut + 28 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri (664 Konut + 14 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler (250 Konut) Kentsel Dönüşüm

KİPTAŞ Güngören Doğakent Evleri (150 Konut + 14 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evler (505 Konut + 20 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm





TEMELİ ATILAN PROJELER

Kadıköy Özden Apartmanı (14 Konut + 2 Ticari Birim)İstanbulBeşiktaş Erenler Apartmanı (13 Konut)-İstanbulKİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler (828 Konut + 66 Ticari Birim)KİPTAŞ Mihmandar (65 Konut + 10 Ticari Birim)

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları (1.396 Konut + 50 Ticari Birim) Sosyal Konut

KİPTAŞ İzmit Çınar Evler (143 Konut + 5 Ticari Birim) Sosyal Konut

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler (149 Konut + 9 Ticari Birim) Sosyal Konut

KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler (321 Konut + 22 Ticari Birim) Sosyal Konut

KİPTAŞ Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri (664 Konut + 14 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler (250 Konut) Kentsel Dönüşüm

KİPTAŞ Güngören Doğakent Evleri (150 Konut + 14 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıç Evler (505 Konut + 20 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm

Kadıköy Özden Apartmanı (14 Konut + 2 Ticari Birim) Kentsel Dönüşüm -İstanbul Yenileniyor

Beşiktaş Erenler Apartmanı (13 Konut) Kentsel Dönüşüm -İstanbul Yenileniyor

KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler (828 Konut + 66 Ticari Birim) Kaynak Geliştirme

KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar (65 Konut + 10 Ticari Birim) Vizyon Projesi

SÜREÇLERİ DEVAM EDEN PROJELER

Süreçleri devam eden ve kısa sürede temel atılması planlanan 11 bölgede; 1 sosyal konut, 9 kentsel dönüşüm ve 1 kaynak geliştirme olmak üzere toplam 11 proje için de çalışmalar sürüyor. Bu kapsamında 3.121 konut 596 ticari birim olmak üzere toplam 3.717 bağımsız birimin üretilmesi hedefleniyor.