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İBB’ye sürdürülebilir enerji için İBB'ye 3 milyon avro hibe

İBB’nin, "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi" başvurusunda olumlu bir gelişme yaşandı. Proje kapsamında AB, İBB’ye "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı"nın (SECAP) geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verecek, 3 milyon avro da hibe desteği sağlayacak.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:18
İBB’ye sürdürülebilir enerji için İBB'ye 3 milyon avro hibe


İBB’ye sürdürülebilir enerji için İBB'ye 3 milyon avro hibe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sürdürülebilir enerji ve iklim dostu projeleri kentle buluşturmak için gerçekleştirdiği başvurularından olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı girişimleri sonucunda İBB, "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi" projesinden 3 milyon avro hibe almaya hak kazandı.  Proje faaliyetleri; altısı Batı Balkan ülkelerİ (Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti) ve Türkiye olmak üzere toplam yedi ülkede dört yıl sürecek.

BALKANLAR VE TÜRKİYE ARASINDA "SÜRDÜRÜLEBİLİR" İŞBİRLİĞİ 

Türkiye ayağını Litvanya’dan Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) koordinasyonuyla yürütülecek olan proje, en genel şekliyle Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda proje, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne taraf olan şehirleri enerji, iklim hedefleri kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda destekleyecekler.

ALKANALKA: "HİBE İSTANBUL’A BÜYÜK KAZANC GETİRECEK"

Proje hakkında görüşlerini paylaşan İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Alkanalka, "AB nezdinde kararlaştırılan hedefe - 2030 yılına kadar CO2 emisyonunu en az yüzde 40 oranında azaltma- paralel oranda sonuç almayı ve iklim değişikliği etkilerine karşı kentin dayanıklılığını artırmaya yönelik atılan somut adımlara uluslararası mekanizmayı dahil etmek üzere bu hibe İstanbul'a ve ülkemize büyük kazanç getirecektir " dedi.

BAŞKAN İMAMOĞLU İKLİM EYLEM PLANINDAN VE YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİNDEN BAHSETMİŞTİ

Ocak 2021’de gerçekleşen 2021 İklim Uyum Zirvesi’nde (CAS 2021) konuşan Başkan İmamoğlu, dirençli bir şehir olmak için, geleceğin sorunlarına bugünden kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler ürettiklerini belirterek şunları demişti:

"Bu bağlamda, ‘İklim Eylem Planı’ çalışmamıza devam ediyor ve akıllı şehir çözümlerine dayalı, çevre dostu, ulaşım altyapısı, gıda ve tarım politikaları ile atık ve uzun vadeli su yönetimi alanlarında sürdürülebilir çözümlere öncelik tanıyan İstanbul 2.0’ı tasarlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yine Haziran 2020’de 10. IRENEC Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nın açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "İBB olarak, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı yolunda ilerlemeyi, çok öncelikli olarak hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İBBIbb HibeSürdürülebilir Enerji
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