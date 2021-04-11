İBB’ye teknoloji alanında ödül üstüne ödül

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla yola çıkan; adil, yeşil, yaratıcı İstanbul için çalışan İBB, bilişim alanında geliştirdiği proje ve hizmetlerle yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yeni yönetimin göreve geldiği Haziran 2019 tarihinden bu yana, teknoloji alanında kazandığı 20 ödülle önemli bir başarı yakaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni dönemde, öncü vizyonu ve İstanbullulara ulaştırdığı hizmetlerle Teknoloji Dünyasında ulusal ve uluslararası prestijli ödülleri alarak fark yaratmayı sürdürüyor.

İLK ÖDÜL 2019’DA

İlk olarak, Cloud & Data Center Summit 2019 Etkinliğinde İBB’nin “Bulut Bilişim” girişimi olan “İBB SaaS” projesi Uluslararası Veri Şirketi (IDC) “Bulut Yazılım Hizmeti” kategorisinde ödüle layık görüldü. Sayısallaşma ve teknolojik dönüşüm sürecinin parçası olan “İBB SaaS”; İBB’nin“Bulut Bilişim” teknolojisinde ilerlemesinin ve kaynaklarını daha efektif ve az maliyetle kullanmasının aracı olarak geliştirildi.

ASKIDA FATURA’YA BÜYÜK İLGİ

İBB’nin pandemi döneminde yardım başvurusunda bulunan ve faturalarını ödeme zorluğu çeken İstanbullular için hayata geçirdiği Askıda Fatura Projesi, birçok ödüle layık görüldü. Sosyal yardımlaşma platformu, Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri (NALAS); İyi Uygulamalar Sempozyumunda 'Avrupa'da İyi Uygulama Örneği'; ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin, Sosyal Etki / Covid-19 Çalışmaları Kategorisinde; 'IDC CIO Summit 2020’ İş Geliştirme Kategorisinde, “COVID-19 Süper Kahraman Teknoloji Ödülü” gibi organizasyonlarda başarı kazandı. Son olarak, 2021’de İBB Büyük Veri Yönetimi Projesi ve ‘IT Cost Efficiency’ kategorisinde Askıda Fatura, birinciliğe layık görüldü. ‘Business Enablement’ kategorisinde ikincilik ödülü yine Askıda Fatura uygulamasının oldu.

ALTIN KARINCA’DA İKİ FARKLI ÖDÜL ALINDI

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, belediyelerin sürdürülebilir şehirler ve yüksek yaşam kalitesine katkıda bulunan uygulamalarının değerlendirildiği Altın Karınca Ödülleri 2020’de 381 proje arasından, İBB Büyük Veri Platformu Yönetim Projesi ve Zemin İstanbul Deneyim Merkezi ile iki kategoride ödül aldı.

YÖNETİCİLERE DE ÖDÜL

Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde, İBB’nin büyük verilerinin analiz edilerek ilişkilendirilmesi, vatandaşların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışması ‘Büyük Veri Platformu Yönetim Projesi’ ile birincilik ödülüne layık görüldü. Türk girişimcilik ekosistemine fayda sağlamak amacıyla kurulmuş bir hızlandırma ve girişimcilik merkezi olan Zemin İstanbul Deneyim Merkezi projesi ile de Yönetişim ve Katılımcılık kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İBB’nin teknoloji yönetim kadrosu da ödülleri layık görülüyor. İBB, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner başarılı çalışmaları ve hizmetleriyle, CEO Council üyeleri ve sektörden önde gelen isimlerin oylamasıyla belirlenen Fast Company Dergisi’nin Dijital 100 listesinde yerini aldı. Pandemi süresince sorumluluk alarak, halka karşı görevlerini yerine getirmeye çalışan bölgenin güçlü teknoloji liderlerine verilen “COVID-19 Süper Kahraman Teknoloji Ödülü” de yine Özgüner’in oldu. Ayrıca Özgüner, IDC CIO Ödül Töreni ‘Jüri Özel Ödülünü’ almaya hak kazandı.

İBB WİFİ’YE BİRİNCİLİK

Telecoms World Awards 2020’de İsttelkom'un altyapı sağlayıcısı olduğu İBB WiFi hizmetleri “Akıllı Şehirler” kategorisinde birincilik kazandı. 16 milyon insanın yaşadığı ve her yıl yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul, ‘'İBB WİFİ Hizmeti’' projesiyle milyonlarca insana binlerce noktada ücretsiz internet deneyimi sağlıyor.

İSBAK YILIN UYGULAMASI SEÇİLDİ

İstanbul için akıllı şehir uygulamaları geliştiren ve projeler üreten İSBAK, 2020’de Bilişim 500 Ödülleri yazılım alanında, “Yılın Mobil Uygulamaları Kategori” sinde birinci seçildi. Bilişim sektöründe entegrasyon alanında yer alan firmaların ciro esaslı değerlendirilmelerinde İBB iştiraki İSBAK, 2019’da ilk beşte yerini aldı. Bilişim alanında faaliyet gösteren 500 firma arasında da İSBAK, ‘Kurulum/Bakım/Destek Hizmeti’ kategorisinde, ilk beşte yer buldu.

BELBİM’E İKİ ÖDÜL BİRDEN

Dünya çapında 110'dan fazla ülkede teknoloji ve uzmanlık sunan uluslararası veri şirketlerinden IDC tarafından organize edilen IDC CIO Ödüllerinde de başarılı sonuçlar alındı. İBB iştiraki BELBİM, “Change Management” kategorisinde BELBİM BI ile ödül aldı. BELBİM BI, IBB’nin operasyonel veri tabanları üzerindeki yükü raporlama süreçlerini tamamen ayırarak minimuma indiriyor. İkinci ödül ise “Business Enablement” kategorisinde, İstanbulkart’ın ulaşım kartından niteliğinden şehir yaşam kartına dönüşümüne verildi. İstanbulkart, ulaşımın yanı sıra marketlerde, müzelerde, eğlence sektöründe, restoranlarda, online alışverişlerde ve daha birçok alanda İstanbullulara hızlı ve temassız ödeme imkânı sunar hale getirildi.

İBB iştiraki BELBİM Teknoloji ve Servis Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Bayrak de CX0 Medya tarafından Yılın En Yenilikçi CIO’su ( Chief Information Officer) seçildi.