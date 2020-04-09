ibis Eskişehir kapılarını sağlık çalışanlarına açtı.

Akfen GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) iştiraki olan dünyanın öncü otel gruplarından Accor Grubu’nu çatısı altındaki ibis Eskişehir oteli kapılarını koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında canla başla çalışan sağlık çalışanlarına açtı.

FRANSA merkezli Avrupa’nın en önde gelen otel zinciri Accor Otel Grubu çatısı altında ve Akfen GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) iştiraki olan İbis Eskişehir oteli, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet verecek.

Accor hakkında

Accor Yeni Doğu Avrupa Operasyon Başkan Vekili; Orkun Petekçi, sağlık çalışanlarına verdikleri anlamlı destek hakkında şunları söyledi: "Accor Otel Grubu çatısı altındaki İbis Eskişehir olarak tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bu hassas günlerde büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu zor süreçte toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle İbis Eskişehir otelimizi sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz. "

Accor, 110 ülkedeki 5.000 otel, resort ve rezidansta benzersiz ve anlamlı deneyimler sunan dünya lideri artırılmış bir misafirperverlik grubudur. Lüksten ekonomiye rakipsiz bir marka portföyüne sahip olan Accor, 50 yıldan fazla bir süredir misafirperverlik becerisi sunmaktadır. Konuklarına konaklamanın ötesinde deneyimler sunan Accor yiyecek ve içecek, eğlence, sağlık ve ortak çalışma markalarıyla yaşamanın, çalışmanın ve eğlenmenin yeni yollarını sunuyor. İş performansını artırmak için Accor’un iş hızlandırıcıları portföyü, konukseverlik dağıtımını, operasyonları ve deneyimi güçlendirir. Konuklar ayrıca, dünyanın en çekici otel sadakat programlarından birine ALL Accor Live Limitless’e erişim sağlıyor.

Accor, sürdürülebilir değer yaratmaya derinden bağlıdır ve dünyaya ve topluma sürdürülebilir kazandırmada aktif bir rol oynar. Planet 21 – Acting Here olumlu bir misafirperverlik deneyimi için çaba sarf ederken, bağış fonu olan Accor Solidarity (Accor Dayanışma), mesleki eğitim ve istihdama erişim yoluyla dezavantajlı grupları güçlendirmektedir.

Accor SA, Euronext Paris Menkul Kıymetler Borsası'nda (ISIN kodu: FR0000120404) ve ABD'deki OTC Piyasasında (Ticker: ACRFY) halka açık olarak listelenmiştir. Daha fazla bilgi için accor.com adresini ziyaret edebilir ya da bizi Twitter ve Facebook'ta takip edebilirsiniz.