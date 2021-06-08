IBM Türkiye’ye Gönüllülük Ödülü

İnovasyon ve güven değerlerini en iyi şekilde temsil eden IBM çalışanlarına verilen IBM Gönüllüleri Mükemmellik Ödülleri bu sene de sahiplerini buldu. IBM’in gönüllülük çalışmalarında yenilikçi olma adına dünya çapında dağıttığı ödüle IBM Türkiye’den Yazılım Hizmetleri Birim Müdürü Derya Sel Bozkurt Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndaki (TOG) gönüllü çalışmalarıyla layık görüldü.

Mütevelli Heyeti üyeliğinin yanı sıra mentorluk yapan ve TOG Mezunlar Grubu’nun da kurucusu olan Derya Sel Bozkurt, herkesi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olmaya teşvik etmeye devam ediyor. Toplum Gönüllüsü gençlere mentorluk yapan Derya Sel Bozkurt temelde, sosyal fayda için gelecek nesil gönüllülerine yol göstermeyi planlıyor.

Teknolojide bir kadın olarak rol model olmayı amaçlayan Derya Sel Bozkurt, gelecek nesilleri olumlu bir şekilde etkilemenin hedefleri arasında olduğunu belirtiyor. Bu yolda genç ve yetişkin gönüllülere haftada iki ila dört saat arasında mentorluk yapan Derya Sel Bozkurt hem TOG profesyonellerine hem de gönüllülerine proje yönetimi danışmanlığı vermeye devam ediyor. Derya Sel Bozkurt 2020 yılında 450.000'den fazla insan hayatına dokunan 1.100 proje ile yaklaşık 38.000 Toplum Gönüllüsü gence ulaşan TOG’un çalışmalarına mentor ve Mütevelli Heyeti üyesi olarak katkı sağlıyor.

IBM Türkiye Yazılım Hizmetleri Birim Müdürü Derya Sel Bozkurt bu ödülle 25 ülke ve Hong Kong’dan 15 IBM gönüllüsü arasına girmeye de hak kazandı. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi ödül sahipleriyle bağlantılı kuruluşlara IBM gönüllülerinin başlattığı çalışmanın genişletilmesi için 10.000 ABD doları tutarında hibe verileceği de belirtildi.

Ödül kazanan IBM çalışanlarının geçen yıl boyunca dünyanın her yerinde 1,25 milyon saati topluma hizmetle geçirdikleri belirtildi. IBM’in sosyal sorumluluk uygulamalarının odağında eğitim ve beceri açığının giderilmesi yer alıyor. IBM’in en son Sosyal Sorumluluk Raporunu ve bu Good Tech IBM blog yayınını okuyarak IBM çalışanlarının bölgemizde ve dünyanın diğer yerlerinde hayatı daha iyi hale getirmek için yaptıkları çalışmaları öğrenebilirsiniz.

2005 yılından bu yana IBM’in Gönüllü Çalışma Mükemmellik Ödülü kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ya da okullarla yürütülen gönüllü çalışmalara kendini adayan, inovasyon ve güven değerlerinin en iyi şekilde temsil eden IBM çalışanlarına veriliyor.