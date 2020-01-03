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İDO, 89 ek seferle yarı yıl tatiline hazır!

İDO, 17 Ocak Cuma akşamı başlayacak ve 2 Şubat Pazar günü sona erecek sömestir tatilinin, bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek tüm hazırlıklarını tamamladı.

03 Ocak 2020 Cuma 09:19
İDO, 89 ek seferle yarı yıl tatiline hazır!

İDO, 89 ek seferle yarı yıl tatiline hazır!

İDO, 17 Ocak Cuma akşamı başlayacak ve 2 Şubat Pazar günü sona erecek sömestir tatilinin, bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek tüm hazırlıklarını tamamladı. İki hafta boyunca 89 ek sefer koyan İDO, bir yandan da hesaplı seçenekler sunduğu biletlerin satışını sürdürüyor.

İDO, iki hafta sürecek, milyonlarca öğrenciyi ve ailesini yakından ilgilendiren sömestir tatiline hazır. Özellikle tatilin ilk ve son günlerinde dış hat seferlerinde oluşabilecek yoğunluklara karşı tedbirlerini alan İDO, 89 ek seferle bu yoğunluğu rahatlatacak.

Yarıyıl tatilinde rahat, hızlı ve avantajlı seyahatin adresi İDO

İDO, sömestir tatilinde oluşacak yoğunluk nedeniyle talebi karşılamak amacıyla 89 adet ek sefer düzenleyecek. İDO’nun ek seferlerle birlikte Sömestir döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısı 1226’ya ulaşacak. İDO, bu 14 günlük sürede, yaklaşık 675 bin yolcu ve 100 bin araç kapasitesi sunacak. İDO, ayrıca Körfez geçişinde avantajlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek.

2020 yılına 2019 yılı fiyatlarıyla devam eden İDO’nun çok hesaplı fiyat seçenekleri, sömestir boyunca yolcularla buluşmayı sürdürecek. Deniz otobüsü dış hatlarda, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 52 TL, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K-Armutlu-Bursa 24 TL ve Büyükçekmece-Bursa hattında 24 TL’den başlayan avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor.

Hızlı Feribot hatlarında avantajlı fiyatlar

İDO’nun Hızlı Feribot hatlarında ise Pendik-Yalova hattında yaya yolcu 10 TL araç içi yolcu sabit 1 TL, araç sabit 75 TL; Yenikapı-Yalova hattında yaya yolcu 22 TL, araç içi yolcu sabit 15 TL, araç 80 TL; Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcu 24 TL, araç içi yolcu sabit 19 TL, araç 115 TL; Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcu 52 TL, araç içi yolcu sabit 35 TL, araç 175 TL olmak üzere başlayan fiyatlarla avantajlı biletler satışta bulunuyor.

Misafirlerimiz hesaplı seçeneklerle satışa sunulan avantajlı biletlerimizi www.ido.com.tr adresinden, İDO gişelerinden, 0850 222 44 36 no’lu İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulamasından faydalanarak elde edebilir.

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